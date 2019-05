Por apagones en Mérida 'pierde' 10 mil pesos en un cajero automático

Nalleli Calderón/Mérida

Además de las afectaciones propias de los apagones registrados en la entidad y que han paralizado por horas las actividades diarias en la capital yucateca, el pasado 26 de abril Irma Marín Farfán fue víctima de la interrupción de la energía eléctrica, ya que sucedió cuando realizaba un depósito en el cajero automático de una sucursal bancaria y su transacción fue interrumpida.

El depósito, detalló, fue de 10 mil pesos que de manera previa había retirado de otro banco ubicado también en el primer cuadro de la ciudad, monto que hasta la fecha no ha podido recuperar.

Explicó que cuando ocurrió el apagón y se suspendió su transacción, fue a buscar al gerente de la sucursal para explicarle lo sucedido y externarle su preocupación respecto al dinero depositado, pues la máquina no había arrojado comprobante alguno, pero la respuesta del empleado fue negativa.

“El gerente me dijo que no se podía hacer nada y le pedí que podría abrir el cajero o expedir un documento donde dijera que estaba haciendo un depósito y se fue la luz, algo para que yo pueda tener de respaldo, pero lo único que hizo fue cerrar la cortina y decirme que ya se iba a cerrar el banco”, comentó.

La afectada permaneció ahí por si regresaba la energía y podría continuar con la acción o al menos recuperar su dinero, desafortunadamente explicó que la batería de su celular se le agotó y ninguna persona la quiso ayudar.

Luego de un tiempo, alguien le prestó un celular y pudo localizar a su hijo, quien de inmediato acudió al lugar de los hechos y posteriormente, llamó al número 01 800 del banco para interponer su queja.

“Me pedían que les diera un comprobante que no existía, porque el gerente no me quiso dar nada y también me dijeron que no se podía hacer nada y me colgaron, volví a marcar y me contestó otra persona que me dijo que en cinco o seis días me resolvían y a la fecha nada”, comentó.

El pasado 10 de mayo la citaron en la sucursal bancaria donde le informaron que ya había una respuesta y que el banco le haría válidos seis mil 200 pesos de depósito de los 10 mil pesos que depositó.

El personal del banco le comentó que si no estaba de acuerdo con la resolución, acudiera a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) a interponer su

“Fui a la Condusef a poner mi queja y me dijeron que 20 días iba a tardar, pero a lo que voy es el tiempo no se vale, no es justo, estoy haciendo todo lo que puedo para recuperar mi dinero pero cuanta gente no lo hace porque se portan muy groseros”, aseveró.