Se alistan en la costa yucateca para apertura 'total'

MÉRIDA, Yucatán.- En la costa no todo es tranquilidad. Los puestos de control y vigilancia que desde los municipios de acceso y en diversos tramos en los que termina uno u otro se han instalado, si bien el número de personas que realiza esas tareas ha disminuido, no así el flujo de gente que no corresponden o no vive en esos sitios.

En algunos puestos la insistencia es tal y son hasta conocidos que pasan sin mayor problema, después de todo la advertencia es clara al entrara o salir: “En este municipio ya se han confirmado casos positivos de Covid-19, usted decide”, advierte uno de tantos letrero y señales colocados para disuadir a las personas de pasear y hacerles entender que sólo deben movilizarse los que realmente tienen que hacerlo.

Y es que también hay desinformación. Un elemento nos comentó que en las playas de su localidad ya se preparan para levantar los puestos de vigilancia este primero de junio, porque se supone que el municipio ya estará listo para la reapertura; al preguntarle si están libres de Covid-19 respondió que la semana pasada dos personas habían dado positivo.

“Pero quién sabe, se llevaron a un señor en ambulancia, con esos equipos de urgencia, porque supuestamente tenía Covid-19 y a los pocos días regresó normal, (dijeron) que era su próstata, ¿entonces por qué se lo llevaron así? Nadie sabe, se responde, al tiempo que nos recomienda tener cuidado y que “ojalá esto ya pasé”.

“Las personas son tercas”, dice una mujer de Telchac Puerto, “van y vienen, están en sus casas de playa, se bañan en el mar, andan en motos de agua y cuatrimotos; en algunos lados se los quitan, hasta los kayaks, pero en otros lugares sólo les exhortan a que no lo hagan, y es que también algunas publicaciones falsas no ayudan, anda circulando que si te bañas con agua de mar, te limpias y te proteges del virus”.

Lo anterior es falso, pero algunos vivos lo agarran de pretexto para justificar sus incursiones a la playa.