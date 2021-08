A buen ritmo la aplicación de segundas dosis de la vacuna contra Covid en Mérida

MÉRIDA, Yucatán.- La campaña de vacunación en Yucatán marcha a buen paso y sin contratiempos por lo que este día continúa la aplicación de las segundas dosis de la farmacéutica AstraZeneca a personas entre 40 y 49 años de Mérida y este proceso se efectúa en los dos macrocentros y cuatro módulos distribuidos en la ciudad de las 8:00 horas a las 18:00 horas.

Entre las personas que acudieron este sábado para recibir la dosis en el centro habilitado en la Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY), se encuentra Lizie Daniela Ancona Cat quien aseguró sentirse aliviada por recibir esta segunda dosis con la cual completa su esquema de vacunación y con lo que dijo, estará más protegida ante los efectos de un posible contagio de la enfermedad.

En ese marco, la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) informó que el día de ayer viernes 13 de agosto, se aplicó un total de 28 mil 695 dosis en todo el estado, de las cuales, 20 mil 103 corresponden a segundas dosis para personas de 40 a 49 años de los municipios de Tizimín y Mérida.

Y el resto, es decir, ocho mil 592 de ellas, corresponden a primeras dosis y fueron aplicadas a personas entre el rango de 18-29 años de los municipios de Umán, Huhí, Cuzamá, Tetiz, Kantunil, Sacalum, Tixpéual, Santa Elena, Chikindzonot, Chocholá, Mayapán, Chicxulub Pueblo, Ixil, Cansahcab, Calotmul, Chapab, Ucú y Dzitás.

Lizie Daniela explicó que el proceso de vacunación, en ambas ocasiones en las que ha acudido, ha sido muy rápido, sencillo y seguro porque el personal de los tres niveles de Gobierno que participan, cuida muy bien de los protocolos y destacó que el acudir a recibir la dosis se traduce en una buena oportunidad para cuidar de nuestra salud.

“Con esto ya se completan las dos dosis de la vacuna AstraZeneca y con ello me siento más protegida y, sobre todo, socialmente responsable por haber acudido a recibir la protección que todos en la sociedad necesitamos. Sin embargo, eso no significa que me sienta totalmente confiada porque sabemos que es solo un rango de protección el que nos otorga la vacuna, por lo que tenemos que seguir con los cuidados que incluyen el uso de cubrebocas, lavado de manos y mantener la sana distancia”, puntualizó la también madre de familia”.

Ancona Cat abundó que, en su círculo cercano de amistades y familia, la gran mayoría de personas ha recibido por lo menos una dosis de la vacuna, e insistió en que todas las personas que están en posibilidades deben acudir para que les administren las dosis, ya que esto se realiza de forma gratuita, a diferencia de otros países donde cobran por recibirla.

“Hay que tomar la oportunidad de vacunarse porque eso nos va a permitir que, poco a poco, como sociedad salgamos adelante. Todavía existe mucha gente que está sufriendo las afectaciones en su salud como en la cuestión económica, por lo que la única forma de continuar y mejorar es que todos cooperemos, así que yo les diría a las personas que no se han vacunado, que acudan a los centros habilitados para ello”, declaró la mujer de 40 años de edad.

La mujer, quien habita en la capital yucateca, relató que ella se desempeña como responsable del área de planeación en una fábrica del municipio de Umán, el cual es un lugar donde hay casi 600 personas por lo que para ella acudir este día a recibir la segunda dosis es parte de su responsabilidad social ante la situación que atravesamos todos con la pandemia.

Proceso efectivo

Por otro lado, Jesús Efrén Cardós Cámara acudió este día al centro de vacunación habilitado en el sur de la capital yucateca para recibir la segunda dosis de la farmacéutica AstraZeneca, proceso que describió fue muy efectivo.

“El proceso de aplicación aquí en Villa Palmira ha sido muy eficiente. Ya con la administración de la segunda dosis, contaré con mayor protección una vez que se cumpla el periodo necesario para alcanzar la máxima inmunidad de la vacuna. Me sentiré más seguro respecto a mi salud pero no dejaré de cuidarme, que es lo más importante. Aunque tenga la vacuna, si no me cuido, no veré todo el beneficio”, resaltó el hombre de 43 años de edad.

Jesús Efrén comentó que él se desempeña como técnico en informática, por lo que debe estar en contacto con varios clientes, y ante ello enfatizó que todos debemos vacunarnos, porque solo así contribuiremos a cuidar la salud de nuestros familiares y conocidos, además de cuidar la nuestra. “Considero que debemos trabajar en equipo y acudir a recibir la dosis que nos corresponde para enfrentar la pandemia. La vacuna es una protección muy grande pero también hay que cuidarnos para no enfermarnos”, concluyó Jesús Efrén.

Cabe recordar que, de acuerdo con lo programado, la aplicación de las segundas dosis a personas de entre 40 y 49 años se lleva a cabo de la siguiente forma: ayer viernes se vacunó a los que nacieron en marzo y abril; hoy sábado 14, a los de mayo y junio; domingo 15, julio y agosto; lunes 16, septiembre y octubre, y martes 17, noviembre y diciembre.

Los espacios habilitados para llevar a cabo esta tarea son: los macrocentros de vacunación habilitados en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI y el Multigimnasio “Socorro Cerón” de la Unidad Deportiva Kukulcán, La Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY), la Unidad Deportiva Villa Palmira, el Hospital Militar Regional de Especialidades (HMRE) y la Base Aérea Militar Número 8.

