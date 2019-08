Alcoholizado apuñala a su padre tras pelea doméstica en Kinchil

Novedades Yucatán/MÉRIDA

Luis Fernando E.P., alias "Nando", de 19 años de edad, le propinaba una golpiza a su pareja, por lo que sus propios padres intentaron intervenir para evitar que lesionara más a la mujer, sin embargo, el mal hijo reaccionó con más violencia y apuñaló a su padre, además de herir a su madre.

Por estos hechos sucedidos poco después de las 21:00 horas de este domingo 4 de agosto en la calle 16 entre 21 y 23 de la colonia San Miguel de Kinchil, el joven fue arrestado y trasladado a los separos.

Todo comenzó cuando el Luis Fernando llegó alcoholizado a la vivienda de sus padres, donde ocupa un cuarto junto con su pareja.

Una vez ahí comenzó a golpear a la mujer, por lo que los cuñados de la joven entraron y frenaron al hermano, sacándolo de la casa.

Fue así que "Nando" se dirigió a la cocina y tomó un cuchillo con el que comenzó a amenazar a la familia.

La reacción de los padres no se hizo esperar y le pidieron al joven que soltara el cuchillo, lo cual no quiso hacer y comenzó a forcejear con su pare Manuel de Jesús E.D., de 45 años, a quien apuñaló a la altura del abdomen, aunque el arma no alcanzó los órganos vitales de don Manuel.

Luego de ser herido, el señor Manuel se desplomó frente a su hogar y quedó tirado a un costado de la albarrada de dicha arteria. Incluso la mamá, María Teodora P.C., durante la discusión resultó con dos dedos cortados.

Vecinos alertados por los gritos llamaron rápido a la Policía Municipal de Kinchil, cuyos agentes capturaron al joven, mientras paramédicos de la Cruz Roja atendieron a don Manuel y lo trasladaron al hospital "Benito Juárez" del IMSS en Mérida.