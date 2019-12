Sociedad de Compositores reelige a Armando Manzanero como su presidente

Agencias/México

El yucateco Armando Manzanero fue reelecto como presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México, por los próximos cuatro años, y al Consejo Directivo se sumaron como vocales Natalia Lafourcade y Mónica Vélez.

Así lo decidió el gremio de Compositores en asamblea de elecciones y luego de que Manzanero informó las actividades que se realizaron en la sociedad en bienestar del gremio en el último semestre, lo cual se materializó en el superávit que reportó el informe y en el bono que recibirán los compositores.

“Natalia y Mónica le darán una gran presencia a la sociedad, pues son mujeres muy talentosas y con una gran sensibilidad”, destacó Manzanero tras hacerse el nombramiento oficial de su gestión por cuatro años más y la integración de las compositoras.

Natalia Lafourcade.

Lafourcade y Vélez dan presencia femenina al gremio luego de que Consuelito Velázquez y Emma Elena Valdelamar dieron prestigio a la sociedad de Compositores en diferentes etapas de su historia.

Razón por la que el presidente de la Sociedad destacó “la importancia de que ambas se sumen a la gestión que realiza el Consejo Directivo”.

Mónica Vélez.

Las dos compositoras ocupan desde hace un par de días el cargo de vocales en el Consejo, del que también forman parte Martín Urieta, Carlos Lara, Manolo Marroquín, Fato, Aleks Synteck y Gil Rivera.

"Con el zopilote en el hombro"

Con 85 años recién cumplidos, el maestro Armando Manzanero, uno de los compositores más importantes en América Latina, dijo que tiene presente a la muerte y por ello es que procura disfrutar los días contrarios a ella.

“Para ser un maya, tengo una edad normal, una edad correcta. Pero cuando ya se tienen esos años, dicho de manera coloquial, se espera cualquier bomberazo. O dicho a manera de pueblo, uno ya tiene el zopilote parado en el hombro derecho y cualquier cosa puede pasar”, declaró ante la prensa.

“Tengo presente a la muerte y sé quién es, por eso disfruto los días que sean contrarios a ella. La muerte es una persona amante de todo el mundo, nos guste o no nos guste, pues las amantes, en la vida real, siempre tienen todo bien puesto y bonito”, subrayó entre risas.

El compositor de éxitos reconocidos a nivel mundial como "Somos novios" y "Contigo aprendí", destacó que la raza maya es muy fuerte, de ahí su longevidad.

Sin embargo, también le debe su buena salud a la disciplina que tanto odió cuando era niño.

“Mi padre me imponía, me hizo ser una persona muy productiva. La puntualidad también la tengo, pero el mejor de los privilegios es que no soy dormilón”, platicó quien acaba de ser reelecto como presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Nacional de Autores y Compositores México (SACM).