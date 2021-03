MÉRIDA, Yucatán.- En el estado cerca de 50 mil personas son empleados domésticos, un elevado porcentaje de ellos labora en Mérida, y con la pandemia provocada por el Covid-19 cerca del 50 por ciento de estos trabajadores perdieron su plaza, informó la directora de la Asociación Jade Propuestas Sociales y Alternativas al Desarrollo, Raquel Aguilera Troncoso.

Precisó que la situación de las trabajadoras del hogar en el estado en el último año ha sido complicada, han sufrido despidos injustificados a causa del coronavirus, no tiene empleo, no recibieron una indemnización por los años trabajados en un mismo sitio, etc.

Destacó que de las 50 mil personas que desempeñan esta labor, la mayoría labora en la capital del estado, pero son originarias de municipios del interior y muchas veces tardan más de 2 horas en llegar a su lugar de trabajo y tiene que invertir otras dos horas para regresar a su hogar.

“En la entidad existen aproximadamente 53 mil 597 trabajadores domésticos, de los cuales el 80 por ciento, 48 mil 198 son mujeres y el 20 por ciento restante son del sexo masculino, pero de este total de personas que desempeñan esta trabajo muy pocos son los que cuentan con seguridad social, por parte de sus patrones, solo cerca de 400 personal ”, indicó.

Uno de los principales problemas es que no se encuentran registrados ante el IMSS, por lo que ahora están llevando acabo diversos acuerdos con las instancias públicas para que se garanticen los derechos a esta prestación y otras para quienes desempeñan este trabajo.

“Es de suma importancia visibilizar la situación que viven, las condiciones en las que desempeñan su labor, acercarse a ellos, saber quiénes son, donde están, que conozcan sus derechos y sepan cuáles no están siendo garantizados para que pueden exigirlos”, expuso.

La presidenta de Jade explicó que muchas veces las personas minimizan la labor de estas personas, no se habla de ellas, solo se comenta es la persona que me apoya en la casa, cuando el trabajo que hacen es de suma importancia, agregó que los cambios llevan tiempo pero es necesario que se visibilice la labor que realizan.

TAMBIÉN TE PODRÍAN INTERESAR:

Yucatán registra fuerte repunte en demanda inmobiliaria

Mérida: Cae segundo implicado de la ejecución en el fraccionamiento Las Américas

Venados de Yucatán disputará ante Tampico FC más que un partido