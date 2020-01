Condenan a solo dos años de prisión a asaltantes de la colonia Esperanza

Luis Fuente/Mérida

Les salió barato a Francisco Jhonatan May Be y a Armando Agustín Santana May, pues solo fueron condenados a dos años de prisión, tras ser hallados culpables de asaltar una casa en la colonia Esperanza, en el oriente de Mérida, y lesionar a la propietaria.

Esto fue mediante un procedimiento abreviado que autorizó la juez primero de control Blanca Bonilla González, luego de que el par de acusados llegó a un acuerdo con los fiscales, así que a cambio de aceptar su responsabilidad en los hechos, se les impondrían sanciones bajas.

Los hechos ocurrieron el 31 de agosto de 2019, cuando aproximadamente a las 23:10 horas, irrumpieron en el predio de la colonia Esperanza. Una vez en el interior, sometieron a la propietaria M. T., tirándola al piso y la amagaron con un arma blanca e incluso la mujer resultó herida en una mano.

Los ladrones se apoderaron de un teléfono celular y una cartera con mil pesos, entre otras cosas, para luego darse a la fuga.

También se les condenó al pago de cinco mil pesos, misma que fue cubierta en la audiencia y la víctima se dio por reparada del daño.