Aseguradoras han pagado en Yucatán más de 500 seguros por muertes de Covid-19

MÉRIDA, Yucatán.- Los casos positivos de Covid-19 atendidos por aseguradoras en Yucatán hasta el 23 de noviembre son 300, lo que ha representado una derrama de 133.2 millones de pesos en la cobertura de esta enfermedad.

El impacto económico en el sector es tal que ya superó lo que pagaron por daños materiales en 2002, a causa del huracán “Isidore”.

Además se ha pagado 554 seguros de vida de personas fallecidas por el nuevo coronavirus, lo que representa 120.5 millones de pesos -217 mil 509 pesos por cada uno para un total de más de 253.7 millones de pesos.

De acuerdo con cifras de Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), del 23 de octubre al 23 de noviembre, la atención de casos de Covid-19 por medio de seguros de gastos médicos en Yucatán se incrementó 12.4 por ciento: de 267 a 300.

En el 50 por ciento de los casos, las personas se encontraban en el rango de 30 a 49 años de edad. En Quintana Roo se ha atendido por medio de aseguradoras, 271 casos y en Campeche, 62 contagios en ese lapso.

“Atender los casos por la pandemia del Covid-19 ha costado a las aseguradoras en Yucatán hasta 10 veces más que otros siniestros del rubro de gastos médicos mayores, que en promedio requieren de un pago de 36 mil pesos”, señaló Alyn Ávila, propietaria de la sucursal de AXA Seguros de la 60 Norte en Mérida, afiliado a la AMIS.

Recordó la importancia de contar un seguro en la actual pandemia por el Covid-19 y que para contratarlo solo se requiere de la credencial del INE, comprobante de domicilio y llenar la solicitud del seguro. Luego, se ingresan los datos al sistema para la selección de riesgo y si se determina procedente, se emite la póliza. El trámite se realiza en un tiempo máximo de 5 días.

Preocupación por un posible rebrote de contagios

Por su parte, la AMIS externó su preocupación ante los posibles rebrotes del padecimiento respiratorio en este mes de diciembre y enero, lo que ocasionaría que haya una prolongación de la pandemia.

En conferencia de prensa virtual, el vicepresidente de la AMIS Juan Patricio Riverol destacó que al 23 de noviembre de 2020, sumaron 11 mil 693 enfermos por coronavirus que fueron atendidos e hicieron uso de un seguro de gastos médicos, con un monto de indemnizaciones de cinco mil 197.6 millones de pesos; en cambio, se registraron cinco mil 337 casos de atenciones de mujeres, con un monto de indemnización que asciende a mil 404.1 millones de pesos.

El costo promedio por atención hospitalaria, tanto en hombres, como en mujeres, es de 387 mil 557 pesos, pero 59 por ciento de los casos supera este costo promedio, y el caso que implicó un mayor costo ascendió a 22.5 millones de pesos. Destacó que esta cifra es relevante, dado que solamente 1.5 por ciento de la población cuenta con un seguro.

Édgar Karam, vicepresidente de la AMIS, externó preocupación por la prolongación de la pandemia.

“Son más las personas que están haciendo uso de sus pólizas, afortunadamente quienes la tienen. Hay una preocupación general, porque el cuerpo médico está bastante cansado. No ha habido tregua con respecto a la enfermedad y al número de contagios, entonces efectivamente sabemos, y lo han dicho los distintos hospitales privados y no privados, que el cuerpo médico y todo el apoyo, está fatigado, que es normal pensarlo, pues es una actividad muy dura y no baja el número de contagios”, explicó.