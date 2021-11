MÉRIDA, Yucatán.- Antes de que finalice este mes, la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) estará en condiciones de emitir un reporte sobre la situación en la que dejaron los ayuntamientos los ediles del trienio 2018-2021, y verificará directamente en los municipios las irregularidades que están señalando los nuevos funcionarios respecto de sus antecesores en los documentos de entrega-recepción, declaró el titular de la dependencia, Mario Can Marín.

Hay que precisar que está por concluir el plazo de 60 días para que los nuevos alcaldes entreguen a la Asey los documentos del proceso de entrega-recepción, del cual algunos ex munícipes como el de Tixkokob, Eric Quijano González, se negaron a cumplir.

Al respecto ayer el titular de la ASEY, Can Marín, dijo que “vamos a dar a conocer los resultados de cada uno de los municipios sobre cómo estuvieron los procesos de entrega-recepción, y de todas las denuncias que hayan presentado los alcaldes y de toda la información que haya surgido en esta entrega-recepción”.

Dijo que al momento sólo 20 de un total de 106 municipios han externado a la dependencia que encabeza sus procesos de entrega-recepción.

“Nos han reportado (los nuevos alcaldes) que no hubo buenas entrega recepción, que no dejaron las cuentas públicas, que no pagaron ciertas cosas, que les dejaron gastos, el trabajo de nosotros ahorita es que hay que recuperar las cuentas públicas para hacer lo que necesitamos, y vamos a requerírselas a las autoridades actuales y también a las que salieron”, aseguró.

Can Marín expuso que saldrán a verificar a los ayuntamientos las irregularidades que hayan señalado los alcaldes.

“Con base en la información reportada se tomarán las medidas correspondientes, dependiendo de la información que se haya recibido, nos han llegado quejas de algunos municipios y algunos han presentado las denuncias, están en su proceso de ratificación y de entregarnos información, vamos a trabajar de manera coordinada con ellos para combatir la corrupción y la impunidad”, señaló.

Hay que precisar que las nuevas autoridades municipales iniciaron sus gestiones el 1 de septiembre pasado, y concluirán el 31 de agosto de 2024.

