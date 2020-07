Pacientes con alto riesgo reciben atención 'on line'

MÉRIDA, Yucatán.- A un par de semanas de implementarse las consultas virtuales del Centro Municipal de Atención Nutricional y Diabetes (Cemanud), al menos 64 personas ya se inscribieron a través de la aplicación de WhatsApp y reciben consultas de nutrición y de educación en diabetes “A siete pasos del control”.

La directora del DIF Municipal, Susy Pasos Alpuche, informó que el programa ha tenido muy buena respuesta e interés por parte de la ciudadanía, pues era algo urgente y necesario hacer para dar acompañamiento a quienes padecen de sobrepeso, obesidad, diabetes, entre otros males, porque forman parte de uno de los grupos más vulnerables ante el Covid-19.

“Es el grupo vulnerable al que tenemos que cuidar y es gente que no puede salir de sus casas, pero tienen que cuidarse porque lamentablemente esta enfermedad a la gente que más le ha afectado es a la que no está sana y esto es una realidad y no sabemos para cuando termine además de que vamos a tener que cuidarnos siempre”.

Indicó que durante la primera semana se inscribieron 46 personas y otras 18 más se sumaron durante la segunda semana, hasta el corte del pasado viernes. Antes de la pandemia, el Cemanud atendía de manera presencial a 300 pacientes con los distintos esquemas.

Detalló que todos los servicios de imparten desde la aplicación ya sea por medio de mensajes, videos, imágenes o videollamadas, para realizar las consultas, compartir consejos de alimentación e incluso enviarles los menús de alimentación que deberán seguir durante la semana.