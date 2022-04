Por crecimiento de población habrá nuevo distrito electoral federal en Yucatán

MÉRIDA, Yuc.- Yucatán incrementará de 5 a 6 los distritos electorales federales, derivado del aumento de la población, aunque ese efecto no impactará en las demarcaciones electorales locales, que continuarán siendo 15.

La composición de los distritos electorales será modificada por el crecimiento de población principalmente en Mérida, Umán, Kanasín, Conkal y Chemax, determinó el Instituto Nacional Electoral (INE).

El vocal del Registro Federal de Electores (RFE), que depende del INE, Eliezer Serrano Rodríguez, descartó una modificación a la integración del Congreso del Estado y una reforma a la Constitución Política del Estado para el caso de la redistritación electoral estatal.

"Los 15 distritos locales no cambian porque así está establecido en la Constitución del Estado, eso no cambia, lo único que cambiará es la forma en la que están integrados esos distritos, cuando se genere el primer escenario no solo será para la parte local sino también la federal".

Serrano Rodríguez recordó que actualmente Yucatán tiene cinco demarcaciones con sede en Valladolid, el Distrito 01; Progreso, el Distrito 02; Mérida, el 03 y 04; y Ticul, con el 5. Ahora se agregará un nuevo distrito electoral federal, para llegar a seis.

Explicó que en otros estados del país disminuyó el número de electores y por ende perdieron distritos electorales federales, pero en contraparte Yucatán ganó una nueva demarcación.

Puntualizó que la Ciudad de México perdió 2 distritos federales; en tanto que Guerrero, Estado de México, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz perdieron uno.

Aumentarán secciones electorales en Yucatán

Agregó que aumentarán las secciones electorales porque al menos 10 de las mil 122 que tiene Yucatán serán fraccionadas, ya que concentran más de 3 mil votantes, que es el número máximo que cada una puede aglutinar.

Recordó que actualmente los 15 distritos electorales locales tienen cabecera en: Mérida, que concentra el 01, 02, 03, 04, 05 y 07; Kanasín el 06; Umán el 08; Progreso 09; Tizimín el 10; Valladolid el 11; Tekax el 12; Ticul el 13; Tecoh el 14, e Izamal el 15.

De estos 15, algunos podrán ser objeto de modificaciones por el incremento poblacional, pero continuarán siendo 15.

Foro sobre redistritación electoral

En este sentido, Serrano Rodríguez dijo que próximamente el INE llevará a cabo un foro en esta entidad en materia de redistritación electoral, y que posterior a dicho acto dará a conocer a los partidos políticos el primer escenario de composición de los distritos tanto federales como locales, con el objetivo de recabar sus observaciones y planteamientos.

Agregó que las propuestas que resulten procedentes serán tomadas en cuenta para integrarlas al segundo escenario, mismo que se presentará a los partidos políticos para su análisis, y seguidamente se generará el tercero y definitivo escenario que será aprobado por el Consejo General del INE.

Eliezer Serrano agregó que al concluir dicho ejercicio procederán a modificar al menos 10 secciones electorales que concentran más de 3 mil electores, las cuales son: Sección 0081, de Chemax; 0062, Conkal; 0219, Kanasín; 0625, 0649, 1,110, 0303, 0261 y 0637, de Mérida; y 1,000 de Umán.

En este sentido, el funcionario electoral precisó que la distritación electoral local vigente realizada por el INE en el Estado es producto del trabajo realizado a finales de 2016 y principios de 2017, y fue aplicada en las elecciones de 2018 y 2021.

TE PUEDE INTERESAR:

INE ordena a Morena que cese su promoción a la revocación de mandato

Se apuntan ante INE para vigilar la jornada de revocación

Yucatán, entre los de mayor desarrollo democrático: INE