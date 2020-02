MÉRIDA, Yucatán.- Arrancó la Cuaresma y los yucatecos prefirieron comprar mariscos y llevarlos a casa a prepararlos para hacer ayuno y vigilia, como invita la Iglesia Católica, los altos precios en el mercado obligan a comer mariscos en el hogar porque hacerlo en los restaurantes o fondas es caro para una familia yucateca promedio.

En un recorrido por la zona de pescados y mariscos de los mercados de San Benito y Lucas de Gálvez se pudo constatar que los precios de estos productos se incrementaron un 20 por ciento, los que son para llevar, y los comerciantes que ofrecen tacos, tortas, cocteles y demás variedad indicaron que no subieron sus precios.

“Si de por sí están bajas las ventas, imagine si incrementamos los precios, menos va a venir la gente, hoy nos preparamos para atender a gran número de comensales pero no fue así, a las 10 de la mañana otros años habíamos ido a preparar más mariscos porque había una buena demanda de tacos y hoy no fue así, no se ha movido nada”, dijo una empleada de la marisquería “El Delfín”.

Por su parte, Felipe Loeza Aguirre, dueño del negocio “La tempestad”, manifestó que sus ventas en este primer día de Cuaresma fueron buenas, aunque no lo que esperaba, sí hubo movimiento pero confía en que mañana viernes se incremente.

Este comerciante dijo que el cazón es lo que más compran los yucatecos, el kilo está en 80 pesos y ayer se podía conseguir en 90 pesos, el asado en 180 pesos. Comerciantes dijeron que menos personas conservan esta tradición.