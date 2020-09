MÉRIDA.- A la par del incremento de ventas por internet también se disparó el número de quejas de consumidores yucatecos que señalan que empresas que venden por la red no están cumpliendo con los términos y condiciones.

La delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en esta entidad, informó que se trata principalmente de tiendas de autoservicio, comercializadoras de productos de limpieza y de cuidado de la salud como gel, cubrebocas y oxígeno, cuya demanda de sus productos se ha incrementando principalmente en la actual contingencia sanitaria por el coronavirus.

La dependencia expuso que en los próximos días dará a conocer el reporte estadístico del número de denuncias que ha recibido por ventas por internet y el incumpliendo con los términos y condiciones, y que de entrada, la tendencia es mayor a los registros obtenidos el año pasado.

“Las denuncias se están atendiendo de manera pronta y precisa, y sancionar si no dan cumplimiento. Profeco no gobierna las empresas sino que regula las relaciones de comercio y no tenemos injerencia dentro de los negocios”, reconoció la dependencia federal.

Asimismo dio a conocer que ante las denuncias recibidas, se ha podido contactar a algunas empresas mientras que a otras no ha sido posible.

“Esa es responsabilidad de los consumidores que se fijen dónde van a comprar, el llamado a los consumidores es que se fijen donde van a comprar, que las empresas donde van a comprar mínimamente estén establecidas en el lugar que indican”.

