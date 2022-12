Aumento salarial frenará al comercio pequeño en la entidad

Factores como la escalada inflacionaria, el incremento salarial del 20 por ciento a todos los trabajadores y el alza al precio de productos como los cigarros y bebidas embotelladas propiciarán que el arranque del 2023 sea más complicado para este sector, pues varias tienditas de la esquina y tendejones no tienen aún la solvencia económica para lidiar con dicha situación.

La Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope), delegación Yucatán, refirió que si bien es cierto que el aumento al salario mínimo de los trabajadores (que pasará de los 172.87 a los 207.44 pesos) es un aliciente para los empleados, al final también será un factor que comprometerá a los pequeños negocios.

Jorge Cardeña Licona, presidente de la Canacope, comentó que falta ver que las empresas cuenten con los recursos suficientes para incrementar los sueldos, ya que, si bien es cierto que es una necesidad para las personas, también es una realidad que la economía de las empresas no es tan boyante como la de otros negocios más grandes.

Reconoció que, aunque las ventas se han incrementado de forma considerable durante esta temporada decembrina, con la inflación y el alza de precios de la canasta básica, no se tienen las mismas ganancias si se comparan con los años anteriores, previos a la pandemia del coronavirus.

“Se dice fácil el que subamos los salarios, pero a nosotros no nos echan la mano. Difícilmente nos hemos mantenido a flote, porque actualmente si una empresa no paga bien a un trabajador, este no trabaja a gusto y, por ende, no genera productividad”, explicó.

