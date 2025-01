Cooperativas piden reforzar vigilancia ante aumento de pesca furtiva en Yucatán

A casi un mes de que haya iniciado la veda del pulpo maya y a punto de finalizar la pesquería del mero el próximo viernes 31 de enero, el sector pesquero a través de sus cooperativas hizo un llamado a las autoridades federales y estatales a reforzar los operativos de inspección y vigilancia para frenar los casos de pesca furtiva, los cuales suelen incrementarse durante los meses de febrero y marzo.

El presidente de la Confederación Mexicana de Cooperativas Pesqueras (Conmecoop), José Luis Carrillo Galaz, informó que ya solicitaron reuniones con el personal de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) a nivel federal y con la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentable de Yucatán (Sepasy), para abordar el tema de furtivismo y las maneras de cómo inhibirlo.

Recordó que en años anteriores se han tenido focos rojos en la zona de la “Caleta” en Progreso, así como el Celestún, Dzilam de Bravo y Telchac Puerto, donde incluso se han utilizado sustancias como cloro en el mar, a fin de que las especies puedan salir y capturarlas, lo que afecta su período de reproducción.

Recordó que ante las afectaciones que se presentaron a finales de año con respecto al clima y la llegada de los frentes fríos, que propiciaron el cierre de puertos, en cuanto a la captura de pulpo que finalizó el 31 de diciembre pasado no se alcanzó la cuota de 29 mil toneladas, aunque se llegaron a 27 mil, a pesar de la ampliación de dos semanas.

“La ampliación reflejó que el pulpo, como decimos los pescadores, se veda sol ya que entra en su proceso de reproducción y se esconde, entonces en esos 15 días de más se aprovechó muy poco con los pescadores”, reconoció.

Adelantó que en febrero inicia la veda del mero, con lo que se tendrán las dos pesquerías más importantes del estado en inactividad, en tanto que en marzo inicia la veda de la langosta, con lo que prácticamente se tendrá muy poca actividad en el mar y los puertos.

El líder pesquero compartió que por esa razón es vital que se acuerde con las autoridades una mejor inspección y vigilancia, a fin de evitar los casos de pesca furtiva que a fin de cuentas daña de forma severa el período de reproducción de las especies. Explicó que durante la veda de esas especies, los hombres de mar se dedican a la captura alternativa de rubia y canané, entre otros.

“En el caso del mero no ha habido una recuperación de la pesquería desde hace algunos años, son muchos factores como la pesca ilegal, la inspección y vigilancia que no existe. No se han dado las condiciones para que el mero se recupera y eso ha afectado mucho durante las temporadas de captura”, anotó.