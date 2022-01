El inicio de este año ha traído múltiples cambios que le afectan tanto a usted como a mí y de esos cambios y sus consecuencias queremos comentarle en esta ocasión.

Empezaremos por decirle que para quienes se pensionarán por la Ley del Seguro Social vigente, por cesantía o vejez, el primer cambio que les impacta es el incremento en las semanas mínimas a cotizar para tener derecho a pensión y son 775.

En el año 2023 se agregarán otras 25 semanas más, y así consecutivamente hasta 2031, cuando serán necesarias mínimo 1,000 semanas para poder disfrutar del beneficio de una pensión.

Recordará también que desde el año 2016 se instituyó el uso de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), como unidad de medida para el cumplimiento de obligaciones en materia tributaria y de seguridad social; en este 2022 el valor de la UMA pasó de $89.62 a $96.22, incrementando su valor en 7.36%, incremento equivalente al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Así, a partir del mes de febrero, si deseamos ingresar a modalidad 40, pagando topado, la aportación subió a $2,405.50 diarios, por los que habrá que pagar mensualmente, en promedio, $7,367.56. Hablando del salario mínimo, éste subió de $141.70 a $172.87, lo que representa un 22%.

Por lo que refiere a la pensión menor a recibir, si es que usted cotizó al IMSS en los últimos 58 meses previos a pensionarse, con un salario mínimo y tramita pensión a partir de 2022, ésta será del orden de los $5,832.82, incluyendo el factor de actualización 11%.

A su vez, el monto de las pensiones garantizadas, previstas en la Ley del Seguro Social, artículo 170, se incrementaron solamente un 7.36%. Respecto a las pensiones jubilatorias pagadas por el Issste, por razón del incremento de la UMA, pasaron de $26,886 a $28,684 con 80 centavos y, la pensión garantizada Issste, pagada por la nueva Ley, ascendió a la cantidad de $5,677.82.

Asimismo, en las pensiones jubilatorias Issste, la edad de retiro cambió para los hombres durante 2022 y 2023, a 57 años de edad y 30 de servicio, y para las mujeres, a 55 años de edad y 28 de servicio.

Hablando del impuesto a las pensiones, la cantidad exenta será de $43,299; por el excedente habrá que pagar el impuesto que corresponda. Quien de plano no tuvo piedad con la población en general y con los pensionados en lo particular fue la inflación que, no obstante, nos dicen fue del 7.36%, todos sabemos que ésta no representa un valor menor al 20% del incremento en el precio de los bienes y servicios que consumimos.

¿Cómo se siente con todo lo anterior?