Aún no termina el invierno y Yucatán tendrá la semana más calurosa

MÉRIDA, Yucatán.- Esta será la semana con más calor de la temporada invernal 2021-2022, pues se espera que el ambiente “quemante” perdure hasta el viernes próximo, con temperaturas máximas que serán de entre 30 a 37 grados Celsius, informó el meteorólogo de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), Juan Vázquez Montalvo.

Precisó que en este periodo, el cielo será mayormente despejado y habrá vientos del sureste (los más cálidos), pues solo sábado y domingo serán vientos del este, los cuales traerán brisa. Las temperaturas mínimas serán de entre 19 a 23 grados al amanecer.

Indicó que para el viernes se esperan lluvias, pero únicamente para la zona oriente del estado.

“Podríamos llegar a sensación térmica de 38, 39 y talvez algún día 40 si llega la temperatura a 37 grados y esa solo se deberá dar en el centro del estado, no en Mérida y solo será el jueves y viernes que serán los días más calurosos".

"Los menos calurosos serán el sábado y domingo que el viento cambiará por el viento que será del este y del noreste, por lo que llegará la brisa a todo el estado”, explicó.

Acercamiento de un frente frío

Aseguró que el tiempo será estable y las lluvias para el fin de semana no son seguras porque dependerá del acercamiento de un frente frío que podría afectar de lunes a miércoles de la próxima semana y sería de intensidad moderada, será hasta mañana (miércoles) cuando los pronósticos sean más específicos.

“Esta es la primera semana de calor, en plena temporada invernal, que tenemos de este año. La otra semana aunque haya afectación de frente frío de lunes a miércoles, el jueves otra vez se irá para arriba la temperatura inmediatamente”, aseguró.

Recordó que la sequía empieza durante la última semana de febrero o la primera de marzo, por lo que dicha temporada ya inició y finalizará hasta con el inicio de la temporada de lluvias en el mes de mayo.

La parte pico de la sequía se da de la segunda quincena o fines del mes de abril hasta el inicio de las lluvias.

Pidió a la población tomar las medidas necesarias ante las altas temperaturas como hidratarse, no permanecer mucho tiempo al sol, no hacer ejercicio ni actividades vigorosas de 11:00 a 16:00 horas, usar ropa de colores claros, usar bloqueador solar, gorra o sombrero, no comer en la calle y cuidar el estado de los alimentos para evitar malestares estomacales.

