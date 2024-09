Autodetección es clave en el cáncer de mama

La Asociación de Mujeres Yucatecas contra el Cáncer (Amycc) apuesta a la detección oportuna de este padecimiento para salvar vidas, porque si se detecta a tiempo existe un alto porcentaje de que las mujeres vivan. En el mes de octubre trabajan en una campaña contra el cáncer de mama.

Este fue el tema de la emisión de ayer del programa radiofónico “Salvemos una Vida”, conducida por Esperanza Nieto y transmitida a través de Amor 100.1 FM de Grupo SIPSE y en la página de Facebook “Salvemos una Vida Radio”. En ella se abordó el tema de la prevención del cáncer de mamá, que expusieron las invitadas, las doctoras Martha Manzanero y Ena Rodríguez García.

La conductora dijo que en el mes de octubre se conmemora la detección del cáncer de mama. Se hace conciencia sobre este problema de salud, sobre los síntomas y lo que puede hacer la mujer que detecte precisamente ese cáncer, a dónde puede acudir y qué hacer.

Ena Rodríguez dijo que en la asociación cuanta con varias mujeres con este padecimiento que lo detectaron a tiempo, esto es importante porque de ello depende su vida, de esa detección oportuna. Por eso las especialistas insistieron en que se las mujeres se chequen y Amycc a eso se dedica.

“Somos una asociación que abarcamos los dos tipos de cáncer que se pueden detectar en la mujer: el cervicuterino y de mama. En breve iniciará el octubre y con ello arranca una campaña para difundir lo que es la detección oportuna de estos padecimientos”, indicó Rodríguez García.

“Lo viví, a mí ya me tocó, es algo muy importante que sí me lo detecté a tiempo yo sola por una conversación que escuché, dije ‘me voy a checar’, eso hizo que salvara mi vida y yo no quiero que ninguna mujer, por no checarse cuando se dé cuenta, ya esté avanzada y le digan que ya no tiene remedio. Es algo tan sencillo lo que es la autoexploración y a eso se dedica AMIC, a la detección oportuna tanto del cáncer cervicuterino”, indicó.

La doctora Manzanero, que es ginecóloga, es una de las voluntarias que hacen los Papanicolau, checan el cuello de la matriz y eso sirve para detectar el cáncer uterino. Para quienes requieren que se les cheque las mamas cuentan con radiólogas preparadas. La representante legal fue presidenta de las radiólogas de Yucatán.

“Tenemos calidad en servicio, se les hace a estas mujeres un ultrasonido, todo es sin costo, por eso queremos llegar a más personas para que asistan. Atendemos a toda mujer que no tenga seguridad social, que sea de escasos recursos y si al hacerle el Papanicolau se le detectan infecciones vaginales se les da el tratamiento”, indicó.

Detalló que cuando se realiza el ultrasonido de mama y sale algo sospechoso, se les paga una mastografía, porque en la asociación no cuentan con el equipo para realizarlo, ya que es muy caro. Sin embargo, señaló que sí tienen la máquina de ultrasonido y las radiólogas preparadas y competentes para hacer esos estudios.

Por su parte, Esperanza Nieto platicó que es una gran oportunidad la que brinda esta asociación, porque “muchas veces las mujeres sienten cosas raras en los senos, te da comezón, algo raro que ni saben que es, alguna bolita, pero tienen miedo de hablar, no saben a dónde acudir.

“Gracias a Dios no me ha tocado vivirlo, pero siempre hay que checarse, a varias amigas les ha tocado, me acuerdo que una me decía ‘es que a mí me daba mucha comezón y por la comezón fui’. Ahorita tú nos vas a decir varios de los síntomas, vamos a decir que son más recurrentes para sentir que tienes algo y que debes checarte, porque a veces no se siente nada, no te duele, ni te arde, ni te pincha, tiene determinados síntomas que pueden alertarte de que algo no está bien”, advirtió.

Martha Manzanero explicó que en los últimos años el cáncer de mamá ha superado al de pulmón a nivel mundial, que era el más frecuente en el mundo. “Es una cosa tremenda el cáncer de mamá, algo explosivo realmente, por eso las mujeres tienen que hacer conciencia de cada una, quererse, hay que buscar ese cáncer que muchas veces no avisa, porque cuando lo hace lamentablemente está en un grado avanzado, por ello hay que detectarlo”.

“Sabemos que por lo general el cáncer es un crecimiento anormal y atípico de las células de cualquier órgano del cuerpo, pero vamos a enfocarnos en lo que es el de mama. Esto se puede detectar haciendo una mastografía después de los 40 años, que se debe hacer una palpación mensual, una autoexploración para las mujeres de cualquier edad, jovencitas desde que empiecen a tener sus ciclos menstruales”, expresó.

Precisó que hay que enfocarse en el cáncer ginecológico de la mujer, que cada vez está siendo más presente en personas más jóvenes. En la asociación también brindan apoyo a las pacientes que están pasando este proceso independientemente del cáncer que tengan.

Respecto a los factores de riesgo, respondió que cuando una paciente tiene una menstruación temprana, a los 9 años o menos; cuando tiene una menopausia tardía, después de los 50 años o 55 años, que todavía regle. Cuando una paciente no se embaraza, cuando la mujer no amamanta, la obesidad, el tabaquismo, el alcoholismo, el sedentarismo también, la mayoría de las pacientes con este problema no tienen antecedentes de cáncer de mamá o de otro cáncer. Puede ser que hay algún cáncer en la familia, pero de mama no.

Esperanza Nieto concluyó recordando a los radioescuchas que los teléfonos de “Salvemos una Vida” son 9999-45-37-77 y el 075 que se puede marcar desde un celular. Aseguró que en ambas líneas le va a responder una persona debidamente capacitada y la cual los acompañará, escuchará y de alguna forma los van a dirigir hacia donde les puedan ayudar.