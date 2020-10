Da techo y comida a abuelito indigente del Centro de Mérida en pleno huracán "Zeta"

MÉRIDA, Yucatán.- Ofrece techo y comida a abuelito de la calle que se encontraba desamparado en pleno huracán "Zeta".

Así como existen historias difíciles y de tristeza cuando un huracán azota a la Península de Yucatán también se crean historias de bondad y empatía como la del joven Adrián León, quien realizó la buena acción de darle refugio a un indigente que se encontraba solo en el Centro Histórico de Mérida.

La acción fue publicada en redes sociales y rápidamente se ha viralizado logrando buenos comentarios por parte de los yucatecos, quienes destacan que en estos fenómenos naturales hay mucha gente que la pasa muy difícil en las calles, por lo que es una loable iniciativa "echarles la mano" aunque sea mientras pasa el huracán.

Según lo publicado, el joven conductor de Uber, Adrián León, recogió a un abuelito en situación de calle de nombre "Lucio", quien se resguardaba en la puerta del teatro José Peón Contreras, en el Centro Histórico, durante lo más fuerte del huracán. Al verlo, prácticamente expuesto ante las fuertes lluvias y vientos de "Zeta", decidió darle cobijo en su hogar:

"Me encontré a Lucio cuando estaba trabajando de Uber, dejé a una pasajera justo a la vuelta de donde se encontraba él, lo vi mojándose y decidí ofrecerle techo y comida durante la tormenta".

El joven contó que lo llevó a su casa, donde el señor comió con la familia del conductor, tomó café y se echó un baño mientras pasaba lo más fuerte del huracán.

Según relató Adrián en su publicación, don Lucio le compartió que es originario de Tlaquepaque, Jalisco, además de que tiene familia y le gustaría en algún momento volver a verlos.

A don Lucio comúnmente se le puede ver deambulando por las calles del Centro Histórico de Mérida.

Familia de don Lucio se pone en contacto

La publicación también destaca que luego de que la historia se hizo viral en redes sociales, la familia de don Lucio se puso en contacto con el conductor de Uber para intentar establecer contacto con el señor:

“Hay excelentes noticias, la familia de Lucio se puso en contacto y ya se está buscando (la manera) de poder ayudarlo a estar con su familia de nuevo".

Sobre lo que pasó con el señor después del huracán dijo que "el día de ayer que pasó la lluvia por la tarde noche, él ya no quiso seguir con nosotros, le insistimos pero no pudimos. Me llevó la satisfacción de haberlo conocido y haberle dado un poquito de ayuda, Lucio es una persona increíble (...)", compartió.

Adrián León pidió a quienes lean la historia que en este tipo de eventos difíciles como lo es un huracán, habrán un poco su corazón y ayuden a la gente que se encuentran expuestas en las calles.

"Yo no le di un manjar para comer, solo compañía cariño y atención", y agradece por los comentarios a favor y la ayuda que muchos han querido brindarle a don Lucio.