Con ayuda de empresario, familia meridana tendrá un hogar seguro

MÉRIDA, Yuc.- Aunque Mérida es una gran ciudad, muchas personas viven en situación vulnerable como es el caso del pequeño Cristopher, de 12 años, quien habita con su madre en una casa con paredes de lámina y techo de lona en la colonia el Roble Agrícola Alborada.

Afortunadamente, gracias a personas altruistas, un enorme regalo se le concedió al pequeño Cristopher, quien pronto tendrá un hogar más seguro para él y su madre.

Gracias a personas altruistas, un enorme regalo se le concedió al pequeño Cristopher, quien pronto tendrá un hogar más seguro para él y su madre. (Foto: redes sociales)

La mamá de este pequeño no puede trabajar, pues su hijo padece síndrome de Down y no cuenta con alguien que lo pueda cuidar.

Fue la señora quien en realidad lo único que solicitaba era ayuda con lonas para reparar grietas de su vivienda, sobre todo porque ahora es época de fuertes lluvias y huracanes.

Empresario apoya a familia vulnerable

La muy precaria situación en la que vive llegó a oídos del empresario y director del Restaurante Leo y Not Only Pizza, Carlos Cárdenas Cáceres, quien se apuntó para mejorar la casita.

“Algún amigo contratista o constructor que ponga la mano de obra, yo aporto el capital para los materiales necesarios para construir un cuarto con baño”, expresó.

El empresario ofrece brindar el recurso para comprar los materiales y sólo pide que alguien ponga la mano de obra en el domicilio, ubicado en la calle 16 entre 73-C y 75 de la colonia el Roble Agrícola Alborada de Mérida.

TE PUEDE INTERESAR:

Ciudad Caucel, sin espacio para construir más casas

Centenaria casa de madera se derrumba por completo en Progreso

Desnutridas, cinco de cada diez familias en Yucatán