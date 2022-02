Algunos conocedores no dejan de asombrase con la obra de arte “El Nacimiento de Venus”, de Sandro Boticelli, en la que se identifica a una diosa que, en la época clásica, se le relacionaba con el viento. Los entendidos revelan que no parece una tarea sencilla pintar el viento, ya que por lógica es movimiento y el aire no podemos verlo, pero sí el movimiento de objetos, y es haya donde podemos ver su presencia. Sobresale en este cuadro a Venus -la diosa afrodita en la mitología griega, la diosa del amor- que está apoyada sobre una gran concha, símbolo de la fertilidad, quien llega a las orillas del mar, es muy común observar en edificios e iglesias esculturas de conchas Bivalvos.

Para los pueblos mesoamericanos las conchas y los caracoles eran elementos ligados al agua y la fertilidad. Sin embargo, también se les encuentra en contextos de guerra y sacrificio. Una bella expresión de ello puede hallarse en los murales teotihuacanos, en los sacerdotes sembradores dejando caer semillas. La asociación con la fertilidad y el agua y de la tierra se hizo extensiva en la fecundidad humana.(1)

Los estudios del curso teórico–práctico de la identificación de moluscos, nos afirman que los Bivalvos tienen una concha compuesta por dos valvas -esto las caracteriza de los demás moluscos- que se articulan entre sí, por medio de una charnela, que se abre con ayuda de sus músculos aductores. Los Bivalvos carecen de una cabeza diferenciada, no tienen maxilas ni rádula, que es una estructura que se localiza en la base de la boca y la concha de los moluscos, y al no tener una rádula captan partículas del medio suspendidas para alimentarse, por eso lo utilizan en la biorremediación para limpiar los sistemas contaminados que sirven para fijar metales pesados, por lo tanto, su sistema circulatorio y digestivo es muy poco desarrollado, son filtradores, utilizan las branquias para buscar sus alimentos, pero también para respirar.

Las ostras y los mejillones son dos muestras de moluscos que producen perlas, pero para la industria perlera normalmente usan ostras, las perlas naturales se forman cuando un cuerpo extraño se introduce al interior del cuerpo del molusco, el cual reacciona cubriendo lentamente la partícula con una mezcla de cristales de carbonato de calcio y una proteína llamada conchiolina, formando una sustancia llamada nácar, que es la que cubre la cavidad paleal del animal, esto puede tardar diez años en formarse.

Muchos de estos Bivalvos los podemos encontrar de manera fosilizada e incrustada en las piedras de Yucatán, también es común verlas en las playas de los puertos de la entidad, algunos tienen un hueco, eso indica que sus depredadores (como lo son los caracoles, estrellas de mar, pulpos, gusanos o poliquetos) las raspaban con sus rádulas para poder comer la parte más blanda que se ubica en medio de las dos conchas, los músculos abductores tienen mucha fuerza para que los depredadores no la abran, actualmente son utilizadas para realizar decorados artesanales.

Referencia

1. Velázquez Castro, Adrián, “El simbolismo de los objetos de concha del Templo Mayor deTenochtitlan”, en Arqueología Mexicana, núm. 161, pp.60- 67