MÉRIDA, Yuc.- A pesar de las múltiples adversidades que se encontró en el camino, el yucateco Manuel “Bolón” Rodríguez Caamal nunca dejó de soñar y con trabajo fuerte logró cumplir su sueño más anhelado desde niño: llegar a las Grandes Ligas.

El 30 de julio de 2021 quedará marcado en la vida del lanzador originario de Umán, pues después de muchos años de lucha consiguió debutar con los Cachorros de Chicago, con quienes estuvo presente en 20 juegos (todos como relevista), ante los Nacionales de Washington, aunque el sueño no se quedará allí.

El pitcher de 25 años confesó que su meta a corto plazo es ganarse un puesto para la próxima campaña.

“Estoy dando lo mejor de mí, pitcheo por pitcheo, he trabajado duro para conseguir estar en las Grandes Ligas, tuve números bastante aceptables en mi primera temporada. Ahora me toca vivir el presente y prepararme para ser tomado en cuenta ya sea como relevista corto, largo o cerrador”, comentó el serpentinero.

Prepara papeleo para que sus papás lo visiten

Tras siete meses de estar fuera de casa y sin poder compartir su categórico ascenso con sus padres, ayer, alrededor de las 14:30 horas, Rodríguez Caamal arribó a Mérida y fue recibido por su familia, a quienes agradeció todo el apoyo que le han brindado.

“Muchas veces fracasé, pero no me rendí, cada vez que caía me levantaba. En esos momentos siempre estuvieron mis papás que me decían ´tú puedes, sigue adelante, todo llegará en el momento indicado. Tener a mis padres conmigo es el logro más grande de mi vida”, indicó el umanense tras recibir el cálido abrazo de sus padres Manuel y Rocío.

Manuel no veía a su familia desde febrero, cuando viajó al spring training de los Cachorros. A la distancia fue que su familia vio cómo inició el 2021 en Clase Doble A y tras un breve paso en Triple A, llegó a las mayores.

“Fueron momentos difíciles lejos de la familia, muchos jugadores cuando debutan llevan a sus padres, hermanos, pero yo no pude debido a que no cuentan con los papeles para viajar al extranjero. Ya estamos haciendo los trámites para que en 2022 me puedan acompañar”, dijo contento.

Confianza en Cachorros

El yucateco, que tuvo récord de 3-3, un salvamento y efectividad de 6.11, fue uno de los jugadores en el que más confío el manager David Ross en la recta final de la temporada.

“Al principio estaba la duda de si iba a poder jugar a ese nivel, para estar en Grandes Ligas se necesita estar preparado física y mentalmente. Ross me dijo en mi debut que lo hice excelente, luego en mi segundo juego me tocó perder y me dio ánimos para seguir”, agregó.

El “Bolón” explicó que los Cachorros le pusieron un límite de entradas por lanzar y ya estaba cerca de cumplirlo, por lo que no quisieron arriesgarse y lo mantuvieron inactivo desde el 16 de septiembre, además de que tuvo una inflamación en el hombro.

Por lo pronto estará vacacionando unos días en su natal Umán y posteriormente, en fecha por definir, viajará a Arizona para iniciar los preparativos de la próxima temporada.

