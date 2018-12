Redacción/MÉRIDA

Juan “Loquito” Kantún dirá adiós de manera definitiva al boxeo en el 2019, informó a Grupo SIPSE en una entrevista en la que dijo sentirse bien de salud y en familia.

Actualmente, el púgil súper mosca se mantiene laborando como electricista para una empresa, en donde le va bien, además de permitirle estar más tiempo con su familia, la que integran tres hijos y su esposa.

“Me ha ido de maravilla, bendito Dios ha estado conmigo este año, me siento bien, disfrutando a mi familia como debió ser, me siento sano, estamos contentos, tengo trabajo, tengo tiempo con ellos”, comentó al reportero de este rotativo, al cual le señaló que el calendario venidero será muy especial, pues “colgará los guantes” de manera definitiva.

¿Has pensado en volver al boxeo?

“Sí, casualmente vi a mi ex entrenador, Julio Tarragó, y me dijo en juego que cuándo volvería y le dije que el martes me presentaría a entrenar, me respondieron que no me creían, incluso le preguntaron a mis hijos y ellos dijeron que era cuento mío, pero sí me gustaría entrenar porque me gusta”.

Hasta muerto llegaba al ring.

Añadió que si bien entrenó mucho en sus inicios, “ahora volveré a entrenar por mi salud y porque quiero hacer unas peleas de retiro”. Por el momento relató estar agradecido con Luis “Licho” Canché, su jefe en su área laboral por el apoyo recibido.

Juan Kantún tuvo un toque muy especial para sus presentaciones en el ring, pues en cada presentación arribaba al cuadrilátero vestido de algún personaje como el “Chavo del 8”, caracterizado del luchador “Rey Misterio Jr.”, de monja, e incluso, metido en un ataúd en el extinto “Círculo de Camioneros”.

Su estilo alocado gustó a la afición que llegaba a las arenas para verlo fajarse. Su record lo mantiene en 21 victorias (15 Kos), siete derrotas (4) y tres empates.

Anteriormente Juan había anunciado su regreso, esto en 2017, pero por azares del destino tomó una pausa, y ahora lo hará para decir gracias.

La última aparición de Juan Kantún fue el 18 de julio de 2014 ante Jonathan Vidal por el cetro vacante de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) Latino que perdió en la Unión Americana. Conquistó el título juvenil del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) el 6 de diciembre de 2012 ante Humberto Morales en Cancún defendiéndolo el 22 de febrero del año siguiente ante José Cen Torrres en el Complejo Deportivo La Inalámbrica.