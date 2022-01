Con motivo del Día Internacional contra la Lepra, a celebrarse el 30 próximo, la Secretaría de Salud del estado (SSY) en coordinación con el Centro Dermatológico, impartirán talleres al personal de salud de diversos hospitales a fin de actualizar conocimientos y fortalecer los protocolos de atención para los pacientes contagiados.

El director del centro, José Cerón Palma, informó que desde hace algunos años el número de casos nuevos de dicha enfermedad han disminuido, por lo que se espera que en futuro cercano en Yucatán se haya erradicado.

Precisó que el año pasado, en 2021, solo se detectó un caso nuevo y tres tratamientos, en comparación con el año inmediato anterior (2020) cuando fueron tres nuevos.

“Es importante recordar que Yucatán desde hace muchos años es un centro leprógeno, es decir siempre ha tenido casos de lepra, pero afortunadamente la enfermedad ya empieza a disminuir pues el año pasado solo tuvimos un caso y eso nos da la idea de que es menos”, explicó.

Talleres contra la lepra en Yucatán

La idea de los talleres, detalló, es recordarles a los médicos cómo es la enfermedad y cómo se debe manejar para su tratamiento, para que los pocos casos que se registren se puedan reconocer, tratar y eliminar.

Recordó que la lepra ha acompañado a la humanidad durante milenios, pero desde 1946 se cuenta con un tratamiento curativo, pues en la actualidad es totalmente curable que ya no llega a extremos de mutilar partes del cuerpo.

“Actualmente la lepra se trata cuando está en pequeñas manchas o pequeñas alteraciones de los nervios, se hace un diagnóstico y se da tratamiento para que no siga avanzando y no es una enfermedad tan contagiosa pues sabemos que solo el cinco por ciento de la humanidad se puede contagiar, entonces el 95 porciento de los humanos aunque estuviéramos en contacto con enfermos de lepra no nos vamos a contagiar porque traemos una inmunidad natural”, aseguró.

