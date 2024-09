Crecimiento sostenible, empleo verde, desarrollo sostenible y, ahora, economía circular, son términos que segu ramente has escuchado o leído recientemente y te has preguntado, ¿qué son?, ¿cómo funcionan? y si en algo sirven para tener un mejor me dio ambiente y por más tiempo.

La economía circular es un concepto de moda, pero, ¿de qué se trata? Por definición, es reparadora y regenerativa, y pretende conseguir que los productos, componentes y recursos en general mantengan su utilidad y valor en todo momento.

Este concepto distingue entre ciclos técnicos y biológicos. El objetivo es “la producción de bienes y servicios al tiempo que reduce el consumo y el desperdicio de materias primas, agua y fuentes de energía”, según la Fundación para la Economía Circular. Economía y medio ambiente unidos por fin.

Sus defensores quieren implementar una nueva economía y la denominan circular, en contraposición a la lineal, que es la predominante hasta ahora, porque se basa en el principio de “cerrar el ciclo de vida” o el círculo de los productos. Todo proceso de producción o fabricación de bienes y servicios con lleva un costo ambiental, ya que supone el consumo de recursos naturales y no puede ser gratuito. Así, por ejemplo, al diseñar un coche, el fabricante debe tener en cuenta qué va a pasar con cada uno de los tornillos, tuercas, ruedas amortiguadores, asientos o manguitos una vez que el coche haya hecho todos los kilómetros que podía y sea llevado al deshuesadero.

Con el modelo económico y de desarrollo actual, estamos agotando ciertos recursos naturales, por lo que la economía circular propone un nuevo modelo de sociedad que utilice y optimice los materiales y residuos, dándoles una segunda vida.

Así, el producto debe ser diseñado para ser reutilizado y reciclado; es decir, gracias al ecodiseño, desde la primera pieza hasta la última pueden reutilizarse o reciclarse una vez terminada su vida útil.

Con la economía circular se trata de convertir los hasta ahora considerados residuos, en nuevas materias primas. Y además, generar empleo en el contexto de la llamada economía verde. Se dice que cada mexicano consume catorce toneladas de materias primas y genera otras cinco de basura al año.

La economía circular plantea frente a tirar, reutilizar, reparar o reciclar los productos o sus materiales, con la finalidad de reducir nuestros residuos.

La economía circular ha generado (y sigue generando) no sólo informes y documentos técnicos, sino también ensayos muy interesantes. De hecho, algunos especialistas señalan que, en una economía circular, al contrario que en la basada en el principio de “usar y tirar”, el ciclo de vida de los productos se extiende gracias a un mejor ecodiseño que facilita las reparaciones, la reutilización y la refabricación de viejos productos.

Tal como la imaginan sus creadores, la economía consiste en un ciclo continuo de desarrollo positivo que conserva y mejora el capital natural, optimiza el uso de los recursos y minimiza los riesgos del sistema al gestionar una cantidad finita de existencias y unos flujos renovables.

Es necesario reconocer que debemos iniciar el camino ha cia una economía circular que nos permita un mejor aprove chamiento de nuestros recursos naturales y no comprometer el futuro de nuestro planeta.