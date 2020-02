Quiero compartirles que en los dos últimos fines de semana he estado participando en jornadas de limpieza de playas y zonas de manglar, y me he asombrado en verdad respecto de dos cosas: 1, la cantidad y variedad de residuos que hemos encontrado, y 2, la respuesta de grupos de voluntarios que nos han acompañado. Este es un problema global que de manera lamentable aumenta de forma alarmante, pues gran parte de la contaminación presente en playas y océanos es generada por las acciones del hombre y una poca conciencia por preservar el ecosistema.

Aun conociendo la gravedad de las consecuencias, muchas veces damos prioridad a los tiempos de recreación o descanso y olvidamos la responsabilidad que tenemos frente al cuidado y protección de nuestro entorno natural. La contaminación de playas y océanos es uno de los problemas que más preocupan a las organizaciones que trabajan por la protección y conservación del medio ambiente, debido a sus efectos nocivos en la vida animal y del hombre.

Nuestras playas son, además de un hermoso ecosistema, uno de los espacios que nos gusta disfrutar en Yucatán y no es justo que sigamos ensuciando tanto esos tesoros naturales. Aunque se desconoce la cantidad exacta de plásticos en los mares, se estiman entre unos 5 y 50 billones de fragmentos, sin incluir los trozos que hay en el fondo marino o en las playas. Los microplásticos pueden ser ingeridos por crustáceos y peces e incluso por el plancton, causando problemas a la fauna por su presencia en el intestino y los contaminantes químicos que llevan. Además, pueden pasar a lo largo de la cadena alimentaria hasta llegar a nuestros platos.

Como turistas o visitantes de playas, debemos mantener un equilibrio entre el disfrute de las mismas y la protección de los ecosistemas costeros.

Al visitar una playa, seamos responsables y no olvidemos llevar una mochila o bolso con platos y cubiertos no desechables, una botella rellenable para evitar comprar agua o jugo en botellas plásticas y una bolsa para la basura que generemos y la que encontremos. Si usted es propietario de restaurantes, hoteles o casetas, indique en el reglamento de sus establecimientos las normas de orden, limpieza y protección al medio ambiente, y socialícelas entre sus clientes.

Así que la invitación desde este CALEIDOSCOPIO es a tomar en serio nuestra responsabilidad y si vamos de vacaciones a alguna playa no dejemos abandonados nuestros residuos; si ya los llevaron pues regrésenlos a su casa y ahí dispónganlos en un contenedor para asegurar su destino final.

Les invito a participar en las jornadas de limpieza dentro del Festival de la Veda. Consulten en redes sociales el calendario de actividades. Nos leemos la próxima semana.