Las tortugas marinas

Queridos lectores, en esta ocasión me permitiré compartir con ustedes la importancia de una de las especies marinas para un servidor más fascinantes que he conocido, me refiero a la tortuga marina que, por cierto, tiene gran relevancia para nuestra biodiversidad. El pasado sábado asistí a una actividad de integración de ejemplares a su hábitat natural en el bello puerto de sisal; ahí supe que el Gobierno del Estado tiene tres campamentos en igual número de puertos: uno en Sisal, otro en Telchac y uno más en Dzilam de Bravo, puntos donde se concentra una buena cantidad de nidos de estas especies.

Primeramente antes de la llamada “liberación” se imparte una plática de sensibilización a las personas que visitan o viven en la costa para que, en caso de que vean una tortuga, den aviso a la autoridad, no se acerquen al ejemplar, respeten el nido y cuiden que la gente no se lleve los huevos, evitando con esto el saqueo de piezas que lamentablemente ocurre en otros estados.

Personal de la Secretaría de Desarrollo Sustentable realiza recorridos para la localización oportuna de nidos y los que se encuentran en riesgo son reubicados en los corrales de incubación en los que, tras 60 días aproximadamente, las crías eclosionan y son liberadas.

Las especies de quelonios que arriban a nuestras costas son la tortuga blanca, la caguama y la carey, siendo ésta última la más común en nuestras costas.

En las liberaciones pueden participar empresas, escuelas, organizaciones y vacacionistas, pero siempre respetando las indicaciones del personal técnico de la SDS que tiene a su cargo este programa. De igual manera se puede leer en redes sociales la lamentable noticia de que varias tortuguitas recién nacidas fueron aplastadas por un vehículo que de manera imprudente circulaba por la playa. Es importante recalcar que la Ley General de Bienes Nacionales de orden federal, en su reglamento de Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar, restringe el paso de vehículos automotores en la zona de playa por considerarse actividad de riesgo no solo para los bañistas sino para los ejemplares de la vida silvestre, en este caso la tortuga marina. Estamos hablando de vehículos tipo cuatrimoto, automóvil y/o camionetas.

También existen recomendaciones para el cuidado de las tortugas que son: no acercarse a la tortuga ya que, cuando percibe mucho movimiento, puede asustarse y regresar al mar sin haber depositado sus huevos, no tomarle fotos con flash y mantenerse a una distancia mínima de 10 metros para no perturbar el área de anidación; asimismo, se invita a las personas cuyas casas están frente al mar a mantener sus faros externos apagados o dirigidos hacia abajo, con el fin de no despistar a las tortugas. Si usted ve una tortuga desovando, cuando el ejemplar termine de depositar sus huevos, debe evitar pisar el sitio para que sea más fácil su localización.

Les invito a que seamos más responsables y ayudemos a que estos ejemplares desoven tranquilamente y regresen al mar y las crías alcancen la posibilidad de sobrevivencia.