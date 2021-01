Califican de ocurrencia proyecto de tren maya elevado en Mérida

MÉRIDA, Yucatán.- La propuesta de que el tren maya a su paso por la ciudad de Mérida sea elevado, sin un proyecto ejecutivo previo, es una ocurrencia del Gobierno federal, señaló el Past President 2018 - 2021 del Consejo Mundial de Ingenieros Civiles (WCCE), Alfonso González Fernández.

A ello agregó el impacto urbano negativo que ocasionaría a la imagen del Centro Histórico construir un viaducto elevado, y que también deberán presentar el costo de las adecuaciones, para revisar su factibilidad económica.

El pasado martes, el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, informó que, tras realizar estudios técnicos, tomaron la decisión de que el tren maya a su paso por la capital yucateca será principalmente a través de un viaducto que se elevará nueve metros, y sólo un pequeño tramo será subterráneo, en la zona del periférico oriente, a la entrada del fraccionamiento Los Héroes, debido a que ahí existe un puente.

González Fernández, especialista en estructuras, explicó que el Plan de Desarrollo Urbano Municipal norma los criterios a seguir para realizar determinado tipo de obras en zonas como el Centro Histórico y áreas con valor patrimonial; no es que se prohíban, sino que restringen.

“Por ello se necesitan los estudios de factibilidad que demuestren que el proyecto no impactará el entorno urbano. Además deberán convencer a los vecinos de la calle 39 que no serán afectados, y no representa riesgo de accidentes, pero también se habla de que se elevará por la zona de hospitales del centro de la ciudad, por lo que se debe conocer a fondo el proyecto ejecutivo, que nadie conoce”, apuntó.

Para el dirigente del organismo que aglutina a ingenieros civiles de por lo menos 25 países, sin un proyecto ejecutivo público estos planes son sólo ideas que no se aterrizarán pero generan incertidumbre entre la población.

“Si existiera un proyecto ejecutivo para el tren maya, como debe de ser, se dejaría de estar improvisando, porque todo parece ocurrencia, ya se les había ocurrido hacerlo subterráneo… ahora, por arriba; pero por arriba o por abajo es una vacilada”, comentó.

González Fernández, apuntó que para hacer una estructura a nueve metros de altura se deberá anclar al terreno y para ello se debe hacer una cimentación que soporte esa estructura que tendrá cargas y movimientos que se trasladaran al suelo, por lo que a la larga se tiene que impactar el suelo donde se soportará la obra.

Añadió que es necesario un estudio de mecánica de suelo para soportarla, así como el impacto que causará la estructura aérea al entorno urbano de la ciudad de Mérida como son los edificios de patrimonios y el Centro Histórico.

Anotó que otro de los puntos que se deberá estudiar para la construcción de un tren elevado, es el impacto social que causará a los propietarios de casas y edificios por donde pasará la obra, ya que sus predios ya no tendrán el mismo precio por el impacto urbano que les ocasionará,.

"No es lo mismo vivir en una área despejada a vivir debajo de un viaducto que servirá de vía al tren, existiendo la posibilidad de que se registre un accidente con un vagón, alguna línea de transmisión o descarrilamientos”.

