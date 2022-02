¡Calor ven a mí! Termina la temporada de frentes fríos en Yucatán

MÉRIDA, Yucatán.- La temporada intensa de frentes fríos ayer concluyó, pues inició el 15 de diciembre, ya que según los modelos a largo plazo no se prevé que se tenga la presencia de otros fenómenos meteorológicos de ese tipo.

El experto de la Universidad Autónoma de Yucatán, Juan Vázquez Montalvo, informó que aunque se pronostica la presencia del frente frío número 30 al norte del país en los próximos días, no afectará a la Península de Yucatán, pues desaparecerá antes; solamente se pronostica para la próxima semana la presencia del evento conocido como “surada”, que podría alcanzar rachas de vientos de hasta 55 kilómetros por hora.

Señaló que la fase crítica de la temporada invernal 2021-2022 llegó a su fin ayer, al disiparse los efectos del frente frío número 29 sobre la Península de Yucatán, que aunque seguirá dejando mañanas frías, se espera que lleguen los termómetros por arriba de los 30 grados.

“Esto no quiere decir que no se vaya a dar más frentes fríos, pero lo van hacer de forma dispersa. A diferencia de la temporada invernal del 2020-2021 esta ha sido activa, lo que no se había visto desde el 2013; por lo que desde que inicio han predominado los días fríos sobre los días calurosos, sin embargo, se espera que poco a poco el calor vaya prevaleciendo a partir de estos días”, indicó.

El pronóstico para este miércoles y jueves son temperaturas calurosos que van de 33 a 37 grados en ambos días respectivamente, así como la presencia de vientos del este y sureste alcanzando rachas de hasta 40 km/h siendo estos los previos a los que se tendrán en los próximos días cuando se dé la presencia de la surada.

“Este evento no tiene momento fijo en el que se pueda desarrollar se puede dar tanto en la mañana, como al medio día hasta en la noche, incluso hasta en la madrugada, porque cuando ocurre se siente los vientos del sureste que pueden alcanzar los 55 km/h”, explicó.

El hecho que de que las altas presiones impidan que lleguen los frentes fríos y que a la vez empiecen a mandar aire húmedo del Caribe es indicativo que va cambiar la situación.

“El calor de manera paulatina va empezar a predominar por lo que la próxima semana es cuando se comiencen a tener temperaturas más altas en la mayoría del día, con poco frío en los amaneceres y madrugada “al empezar a cambiar el sistema meteorológico”, puntualizó.

