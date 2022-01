Pulpo maya podría dejar Yucatán por el cambio climático

MÉRIDA, Yuc.- Para muchos pasa desapercibido, pero el cambio climático es una seria amenaza en Yucatán, y como ejemplo, el pulpo endémico de la región, el Octopus maya, sensible a las modificaciones de temperatura, puede “abandonar” la costa local en los próximos 50 años y migrar a otras zonas para sobrevivir.

Un estudio en laboratorio de la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación de la Facultad de Ciencias de la UNAM, ubicada en Sisal, reveló en 2018 que uno de los mayores riesgos por no contar con la temperatura adecuada es que las hembras no desoven y los ejemplares juveniles no logren un crecimiento normal.

Además, si estos moluscos permanecen mucho tiempo a 30 grados, empezarán a morir.

Corriente marina

Y es que en la costa norte estatal existe una corriente marina que ingresa a la plataforma de Yucatán desde el mar Caribe, la cual viaja a unos mil metros de profundidad, lo que permite que la temperatura en las aguas locales sean las adecuadas para la especie. Es decir, el agua que llega a Yucatán es más fría, lo que ocasiona que en verano los pulpos se desarrollen mejor al estar adaptados a esas temperaturas.

De acuerdo con investigadores, la costa del Estado no rebasa los 27 grados en la parte donde viven los pulpos.

Esta situación es diferente en Campeche, donde no todos los años llega esta agua fría debido a que “gira” un poco hacia el Golfo de México y se va diluyendo, lo que provoca que a pesar de que se tenga la misma especie de pulpo sus temperaturas sean más elevadas.

Se cree que cuando empieza a calentarse el agua en Campeche,los pulpos migran, ya sea que vayan hacia aguas más profundas o a Yucatán de manera temporal para vivir en temperaturas adecuadas.

Lo grave es que resultados de investigaciones sobre las corrientes oceánicas han demostrado que se registra un debilitamiento de la corriente, y con ella disminuye el agua fría que necesitan los pulpos para vivir en Yucatán.

Aunque los expertos aguardan, se prevé que las consecuencias sean más notorias en unos 50 años. Otras de las consecuencias del calentamiento global es que si se mueven los pulpos y con esto otras especies también sensibles a la temperatura, cambiará la estructura del ecosistema, del cual dependen muchas personas por la actividad pesquera.

TE PUEDE INTERASAR:

Preparan la primera granja de cultivo de pulpo maya en Yucatán

Pescadores vigilan la costa yucateca para evitar la captura ilegal de pulpo

Finaliza la temporada de captura de pulpo en Yucatán