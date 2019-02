Nalleli Calderón/Mérida

Con el compromiso de contribuir en el impulso y fortalecimiento del campo yucateco, ayer rindió protesta Nery Triay Lucatero como presidenta de la recién creada Asociación Empresarial Ganadera, Pesquera y Agro de México.

Ante representantes de cámaras empresariales, productores, amigos y familiares así como de autoridades estatales y municipales, pidió a los socios trabajar en conjunto para hacer más productivo y competitivo el rubro agropecuario.

La también empresaria y criadora de ganado de registro reafirmó su compromiso con el sector y agradeció la confianza depositada en su persona para representar al gremio.

Ante el subsecretario de Desarrollo Rural, Roberto Tolosa Peniche, en representación del Gobierno del Estado y del Oficial Mayor del Ayuntamiento, Mario Martínez Laviada, en representación del alcalde Renán Barrera, y encargado de tomar protesta a los integrantes del Consejo Directivo, aseguró que el objetivo es fortalecer el sector y que la ganadería sea más dinámica hasta convertirse en una de las actividades más fuertes y relevantes para la economía del Estado.

“Durante más de 20 años me he dedicado a la ganadería que me ha hecho cosechar logros pero también me obliga a mantenerme en continua capacitación para responder a la situación actual y estar preparada ante las circunstancias futuras y los retos. Estoy convencida que para obtener beneficios a corto y largo plazo hay que consolidar bases y ser consciente de adoptar las estrategias tecnológicas y de manejo para una actividad sustentable”, destacó.

Asimismo, pidió a los integrantes trabajar unidos con la convicción de que el mejor Yucatán se construye con el esfuerzo de todos.

Al hacer uso de la palabra, Tolosa Peniche dijo que el Gobierno no puede dar empleo, y esa es la parte que deben impulsar los empresarios como los agrupados en la asociación.