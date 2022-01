Canacar Yucatán denuncia nueva traba del SAT

MÉRIDA, Yucatán.- La delegación Yucatán de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) señaló ayer afectaciones a este sector a consecuencia de un nuevo trámite que a partir del 1 de enero estableció el Servicio de Administración Tributaria (SAT) relacionado con el “Complemento Carta Porte” que elevó al doble la carga administrativa y que está derivando incluso en que los pequeños y medianos transportistas atraviesen por el riesgo de dejar de operar.

El Complemento Carta Porte es un documento mediante el cual se acredita el transporte y la legal tenencia de bienes o mercancías durante su traslado en territorio nacional, de un punto a otro, a través de los distintos medios de transporte.

Al respecto el delegado de Canacar en Yucatán, Francisco Rivas Gamboa señaló que desde el 1 de enero se enfrentan al doble de trámites burocráticos al ser obligados a llenar formatos de 180 campos por cada servicio, los cuales requieren de la contratación de despachos contables, toda vez que entre otras cosas, hay un plazo de 24 horas para facturar.

Rivas Gamboa analizó que dicha disposición administrativa permitirá hasta cierto punto la regularización de algunos sectores, evitar los robos y un mayor control de la actividad; pero consideró que antes de que entrara en vigor se debió capacitar debidamente al sector del transporte toda vez que ante las afectaciones que está generando, a nivel nacional incluso se presentarán amparos contra la nueva disposición.

“Muchas empresas de productos no están cooperando con la documentación que deben de enviar, se lo dejaron todo al transportista, si falsean ellos una documentación o algo ya no es responsabilidad de nosotros, y realmente es un tema crítico lo que está pasando, la carga administrativa se elevó al doble, esto genera daño al pequeño transportista el cual representa el 97 por ciento del transporte en el país, la tendencia es que muchos no van a poder seguir operando”.

En este sentido, el delegado de Canacar en Yucatán manifestó que aunque el nuevo sistema impuesto por el SAT empieza de manera complicada, es una medida atinada para disminuir las estadísticas de los robos y que se vislumbra que habrá un mejor control del transporte.

“A la larga, el verdadero transportista que cumpla las nuevas reglas va a salir favorecido y la tendencia será que bajarán los robos”, finalizó.

