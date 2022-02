La lucha contra el cáncer infantil en Yucatán es un trabajo de todo el año, pero las acciones y estrategias se intensifican, y visibilizan más, durante febrero, porque cada día 15 se conmemora el día internacional de dicho padecimiento.

Durante los dos últimos años la tarea no ha sido fácil porque los gobiernos y agrupaciones civiles que atienden a los niños y jóvenes con cáncer han tenido que enfrentarse a los retos ocasionados por la pandemia, entre ellos, la escasez de medicamentos, falta de recursos económicos y saturación de los servicios de salud debido al coronavirus.

La lucha que las agrupaciones hacen para no dejar sin atención a los pacientes ha sido titánica, pues se han encargado de conseguir por cuenta propia los medicamentos que el Insabi ha dejado de surtir a los hospitales.

Cáncer infantil en Yucatán

El oncólogo pediátrico del Hospital General “Dr. Agustín O’Horán”, Francisco Pantoja Guillén, informó que al año a nivel nacional se diagnostican seis mil casos nuevos de cáncer infantil, y en Yucatán se estima que son entre 150 a 200 casos los que se atienden en los distintos hospitales del Estado.

Precisó que en dicho nosocomio el año pasado se recibió a 79 pacientes nuevos, quienes tienen tratamiento; el promedio anual es de entre 60 y 70 casos. Hay 100 pacientes activos con tratamiento.

“El cáncer infantil no se sabe a qué se debe, no es un cáncer que se pueda prevenir, a diferencia de otros tipos, como sucede en el adulto; lo que hacemos es concientizar a la población de que la detección oportuna es lo más importante porque no es lo mismo que nos llegue una bebé con un tumor pequeño que se puede extirpar completamente y que le podemos dar tratamiento a que nos llegue un bebé que tiene un tumor muy grande y que no podamos ofrecerle mucho”, explicó. Indicó que el aumento en el número de casos está directamente relacionado con el crecimiento de la población, y porque en la actualidad los niños sobreviven más años debido a que se tienen mejores condiciones de salud.

Tipos de cáncer más frecuentes en Yucatán

Detalló que los tipos de cáncer más frecuentes en la entidad son las leucemias, con el 50 por ciento de los casos, seguido de los tumores que aparecen en el sistema nervioso, principalmente en el cerebro, y aquellos que afectan a los ganglios. Además, el osteosarcoma (en los huesos) y retinoblastoma.

Aseguró que el cáncer infantil no es una enfermedad muy frecuente, pues de una muestra de 100 personas, en 95 son adultos. Muchas personas piensan que los infantes no pueden tenerlo.

“La importancia de esto es que pensamos que un niño no puede tener cáncer y eso es lo que hace que muchas veces el diagnóstico se retrase; entonces, ese es el objetivo principal, concientizar a la población general, a los que no son médicos, y a los papás, principalmente”, aseveró.

Cáncer, una enfermedad muy cara

Respecto a los costos que representa la enfermedad, el especialista, resaltó que depende del tipo y la etapa en la que se encuentre, y puede ser de miles a millones de pesos y, puede durar de seis meses hasta de tres años, en el caso de las leucemias.

Resaltó que dado los altos costos que representa el mal, a una familia de clase media se le imposibilita cubrirlos, por lo que el trabajo conjunto entre los hospitales y agrupaciones civiles se puede atender a los niños y brindarles el tratamiento adecuado y a tiempo.

Agregó que en los países industrializados se puede curar hasta el 85 por ciento de los niños con cáncer en tanto que en los no industrializados la cifra disminuye al 60 o 65 por ciento en todos los tipos de cáncer, a pesar de que muchos llegan en etapas avanzadas.

