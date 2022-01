MÉRIDA, Yuc.- El 13 de noviembre del 2021 fue trágico en la colonia Dzununcán de Mérida, ya que cinco humildes viviendas construidas con materiales endebles como láminas y madera se incendiaron, dejando sin techo a 29 personas.

El incendio arrasó con las pertenencias de cinco familias. (Novedades Yucatán)

Por fortuna, ese día no hubo pérdida de vidas humanas ni personas lesionadas. El fuego comenzó al filo de la una de la tarde en la calle 84 entre 189 y 185 de la citada colonia, y amenazaba con extenderse, pero fue apagado oportunamente.

Entregan 8 viviendas nuevas en Dzununcán

Este miércoles, con una inversión de alrededor de 800 mil pesos, el Ayuntamiento de Mérida entregó ocho viviendas que brindan un techo a dichas 29 personas.

La Comuna informó que las acciones de vivienda incluyeron la construcción de siete cuartos dormitorios completos, a los que se proporcionó piso, acabados en paredes y techo, suministro de puerta y ventana, así como pintura general.

Los trabajos iniciaron el 3 de diciembre y concluyeron el 22 del mismo mes del año pasado.

Impulsarán el área

El Ayuntamiento señaló que para el primer trimestre del 2022 se determinó impulsar esa área por considerarse Zona de Atención Prioritaria (ZAP), al ser de alta pobreza.

Para ello, se destinarán recursos del Ramo 33 en favor de las 237 familias que habitan el lugar.

Otras beneficiarias con la entrega de viviendas son: Melba Herrera Kumul, Dalila Naranjo, Laura Tun Uh, Erasmi Pérez Montealvan, Erica Llanes Ruiz y Selene Elizabeth Díaz Pallota.

Apoyo solidario

En el evento protocolario, el alcalde Renán Barrera Concha destacó que la entrega de ocho viviendas a las familias que resultaron afectadas por el incendio fue posible gracias a la contribución que anualmente hacen las y los meridanos al momento de pagar el impuesto predial.

Asimismo, agradeció a las y los meridanos que de manera solidaria este mes acuden a las cajas recaudadoras para aportar su contribución fiscal, debido a que este ingreso permite que la ciudad continúe otorgando servicios de primera calidad y, además, para el desarrollo de acciones y programas destinados a quienes menos tienen.

Por su parte, Diana Cen Leal señaló que la tranquilidad que hoy le brinda el tener un techo seguro no tiene comparación, sobre todo porque su pequeño hijo duerme tranquilo por las noches sin padecer frío.

“Me siento muy feliz, porque esta Navidad ya no la pasamos con frío, nos hicieron sentir que estamos apoyados y no estamos solos y eso nos da fortaleza para seguir adelante y no decaer”, finalizó.

