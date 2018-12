Israel Cárdenas/MÉRIDA

El inédito proceso promovido por un alumno de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) sorprendió también a los tribunales de Justicia Administrativa, y al Electoral del Estado, que enseguida se deslindaron del caso.

En una primera instancia, ambos tribunales desecharon su procedimiento, y al respecto especialistas en Derecho consultados por este rotativo recomiendan que el estudiante del séptimo semestre de la Licenciatura en Economía en la Facultad de Economía de la Uady, Yair Alejandro Lara Madera, acuda a un tribunal colegiado ubicado en los juzgados de distrito a través de un procedimiento denominado “denuncia del conflicto competencial”, para que a su vez determine qué organismo jurisdiccional deberá resolver el asunto.

En septiembre pasado, Lara Madera presentó una demanda ante el Tribunal de Justicia Administrativa en la que expuso su inconformidad con una elección en la Facultad de Economía a través de una convocatoria “espuria” en la que resultó electo como presidente de la sociedad de alumnos Carlos Arcudia Muñoz.

Al respecto, el citado tribunal expuso que “se trata de una elección que debe regirse por los principios democráticos, por ejemplo, hay jurisprudencias que nos marcan que la elección de autoridades tanto públicas como las sindicales, los comisarios municipales, todo proceso electivo, debe ser democrático, y que para ello hay principios que se deben observar como seguridad en el padrón electoral, requisitos para todos, que no se pueda excluir a alguien por inconveniencia política, debe ser consagrado el derecho a votar y ser votado”.

Asimismo agregó que “el Tribunal no admitió porque no es de su competencia calificar un proceso electivo, y por ello, habiendo un Tribunal Electoral, tomando en cuenta que es especialista en elecciones, son peritos en Derecho que pueden revisar si un proceso electivo cumplió o no con los elementos de la democracia”.

Ante ello, Yair Alejandro Lara promovió un recurso ante el Tribunal Electoral del Estado el cual se declaró incompetente para resolver, dado que consideró que no se cumplieron los procedimientos como inconformarse primero al interior de la Uady.