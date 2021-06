Piden intervención de Suprema Corte en caso de feminicidio de Emma Molina

MÉRIDA, Yuc.-Esta mañana durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la activista Verónica Villalvazo, conocida como Frida Guerrera, solicitó la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para resolver un amparo en el caso de feminicidio de Emma Gabriela Molina Canto, sucedido en Yucatán.

Tras la solicitud, AMLO señaló que pedirá al consejero jurídico del Ejecutivo Federal, Julio Scherer Ibarra, que atienda este caso.

“Muy bien. Vamos a verlo, para que lo atienda Julio Scherer, que es el consejero jurídico y que vea qué se puede hacer”.

La solicitud, señaló la activista, la está haciendo Ligia Canto, quien es la madre de una víctima de feminicidio.

Frida Guerrera detalló que aunque Alberto Medina Sonda ya fue sentenciado en Yucatán por el feminicidio de Emma Gabriela, solicitó un amparo y los hijos que procreó con Emma están en riesgo de ser devueltos a sus abuelos paternos, lo que aterra a Ligia Canto, madre de Emma.

“Martín Alberto Medina Sonda fue funcionario en Tabasco, él está detenido en Villahermosa desde 2014 por lavado de dinero, fue funcionario de Granier. Sin embargo, durante más de 11 años generó todo tipo de violencias en contra de la madre de sus tres hijos, Emma Gabriela Molina Canto”, recordó Frida Guerrera.

“Emma fue presa, llevada a Puente Grande, con hechos fabricados, todo esto desde la cárcel por Alberto Medina Sonda. Finalmente, el 27 de marzo del 2017 Medina Sonda concluye lo que buscaba, que es asesinar a Emma, desde la cárcel ordena, contrata y, bueno, desgraciadamente Emma Gabriela muere ese día”, agregó la activista.

Feminicida pide amparo

“En enero del año pasado, él, junto con los sicarios que contrata para que asesinaran a Emma Gabriela, solicitan un amparo y hasta el momento ese amparo no ha sido, no ha sido… Pues no ha dado una respuesta”.

Medina Sonda, explicó Frida Guerrera, sigue pagando, porque eso es lo que pareciera, junto con la madre, Juana Sonda, y el padre, Julio Medina, siguen pagando para que haya impunidad. Él ya fue sentenciado por feminicidio; sin embargo, nuevamente metió un amparo.

“Y la petición de Ligia por medio de nosotros es ver la forma o la manera en la que usted pudiera intervenir por ella ante la Suprema Corte de Justicia nacional. Ella solicita su intervención para que la Suprema Corte pueda atraer su caso. Yo aquí traigo la sentencia, la última, y esperando también a que se pueda dar voz a esta mujer”, finalizó la activista.

