El reporte de este sábado 7 de agosto indica que se presentaron 185 nuevos contagios de coronavirus, así como 15 fallecimientos, entre los que destaca la muerte de un paciente de solo 24 años.

La edad de las víctimas fatales fue de los 24 a los 99 años, en total ocho mujeres y siete hombres.

En cuanto a los contagios totales, ya son 56 mil 442 los casos de coronavirus en lo que va de la pandemia, mientras que 49 mil 80 ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar.

El número de hospitalizados fue 251 pacientes.

85 nuevos contagios de coronavirus en este 7 de agosto de 2021

61 en Mérida, 35 en Valladolid, 19 en Kanasín, 14 en Umán, 9 en Maxcanú, 7 en Motul, 6 en Progreso y en Tizimín, 4 en Acanceh, 3 en Hunucmá y Tixkokob, 2 en Chicxulub Pueblo, Tecoh y Ticul, uno en Chikindzonot, Dzidzantún, Dzitás, Espita, Halachó, Hoctún, Kinchil, Kopomá, Peto, Tekax y Teya y un foráneo.

De los 56,442 casos positivos, 477 son de otro país u otro estado.

Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 33,880 personas contagiadas de coronavirus (casos acumulados al 6 de agosto), que viven en:

9,302 en la zona Norte

8,741 en la zona Oriente

3,092 en la zona Centro

4,808 en la zona Sur

7,937 en la zona Poniente

15 fallecimientos en este 7 de agosto de 2021

1.- Masculino 56 años de Mérida Sin comorbilidades

2.- Femenino 82 años de Telchac Pueblo EPOC

3.- Masculino 50 años de Mérida HAS

4.- Femenino 64 años de Valladolid DM/Obesidad

5.- Femenino 99 años de Tzucacab Sin comorbilidades

6.- Masculino 49 años de Mérida Sin comorbilidades

7.- Femenino 52 años de Mérida HAS

8.- Masculino 79 años de Mérida Sin comorbilidades

9.- Masculino 32 años de Ticul Obesidad

10.- Masculino 79 años de Mérida HAS

11.- Masculino 73 años de Motul HAS/IRC

12.- Femenino 78 años de Tekit HAS/Enfermedad Cardiovascular

13.- Femenino 87 años de Ticul Obesidad

14.- Femenino 51 años de Chumayel DM/HAS/IRC

15.- Femenino 24 años de Valladolid Obesidad

Siglas: HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTÉMICA (HAS), DIABETES MELLITUS (DM) e INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA (IRC).

En total, son 5 mil 173 las personas fallecidas a causa del coronavirus.

De los casos activos, mil 938 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la SSY; presentan síntomas leves.

Como ya se mencionó, 251 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico.

El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años.