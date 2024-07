Brote de Parvovirus en Yucatán, en su pico

El brote de Parvovirus Canino (PVC), enfermedad viral grave que afecta principalmente el sistema digestivo de los perros, causando diarrea, vómitos y deshidratación, actualmente se encuentra en su pico por lo que en los próximos días irán descendiendo los casos hasta estar controlado en aproximadamente seis semanas, señaló el Médico Veterinario Zootecnista (MVZ) Julio Basulto Poot.

“Se presentan brotes de Parvovirus todos los años, en el caso de este año se ha dado más fuerte porque las condiciones climáticas favorecieron a ello, el calor extremo y luego, las lluvias intensas, entonces esa combinación de calor y humedad es idónea para el desarrollo y circulación de este tipo de virus. La madre naturaleza le puso todas las condiciones al virus y viene este brote que estamos teniendo”, explicó.

El MVZ Julio Basulto remarcó que en las estaciones de primavera y verano es cuando suelen darse más casos de Parvovirus y en este caso, también influye la falta de vacunación en las mascotas.

“Si hay falta de responsabilidad en los propietarios porque si tuviéramos un buen nivel de vacunación en nuestros pacientes, no tendríamos este tipo de brotes tan espectaculares. En este sentido, debemos aclarar que no es un problema de salud pública porque no es trasmisible a los humanos. Bajo mi percepción, es un problema grave porque puede acarrear problemas de tipo socioeconómico porque el tratamiento del Parvovirus es muy caro”, aseveró el especialista quien también es coordinador del Comité de Ética del Colegio de Médicos Veterinarios de Pequeñas Especies del Estado de Yucatán (Comevepey).

Expuso que factores como el estrés, el hacinamiento, la presencia de parásitos internos y la baja inmunidad vacunal, pueden predisponer al canino a contraer esta enfermedad.

“El contagio más común del PVC ocurre por contacto fecal-oronasal. La transmisión generalmente se da entre 8 a 12 días después de la infección. El virus es excretado en las heces de los perros infectados, los cuales actúan como reservorio de la infección. Los animales afectados pueden excretar el virus antes de manifestar la enfermedad, así como tres semanas después”, detalló.