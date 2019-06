Guadalupe Adrián/MÉRIDA

Los Servicios de Salud de Yucatán (SSY) están en constante comunicación con las autoridades sanitarias de Quintana Roo, monitoreando el caso de sarampión registrado en Playa del Carmen, en el cuerpo de una persona que provenía de Inglaterra.

"La situación está controlada, pero en caso de un brote de este padecimiento Yucatán está preparado para hacerle frente", manifestó Ildelfonso Machado Domínguez, director de Prevención y Protección de la Salud de la dependencia.

El funcionario explicó que Yucatán cuenta con mecanismos de protección de salud pública que incluyen la vigilancia y respuesta temprana ante posibles casos de sarampión importado y los que podrían estar asociados a la importación.

Precisó que por el momento no hay alerta sanitaria en el Estado por este caso.

“En Yucatán dependemos de los que nos emitan las autoridades del vecino Estado, que manifiesta que todo está bien, no hay nada que temer, pero sí estamos muy atentos de todo lo que suceda”.

“El mundo es pequeño y tuvimos un caso que no es autóctono sino de Inglaterra, pero existe el temor latente de que esta persona haya tenido un contacto con otras personas, pero la vigilancia epidemiológica está muy atenta para comunicar lo que vaya sucediendo”, indicó.

Machado Domínguez dijo que los grupos antivacunas no representan un peligro en la entidad, porque los ciudadanos acuden y solicitan sus vacunas para ellos y sus familiares, además de que Yucatán es un Estado con alta demanda de vacunación.

Síntomas

Recomendó a la ciudadanía que ante cualquier cuadro febril o erupción se acuda de inmediato a una clínica a consultar.

Cabe mencionar que lo importante es que los casos de sarampión importado no entren en contacto con población mexicana no vacunada o que no ha terminado su inmunización contra esta enfermedad, ya que es altamente transmisible.

El sarampión se caracteriza por presentar fiebre, enrojecimiento de ojos, congestión nasal, tos, manchas pequeñas dentro de la boca y posteriormente, erupciones cutáneas en cara y cuello (exantema) que se extienden a todo el cuerpo.

Se transmite por contacto directo con gotitas provenientes de la nariz, la boca o la garganta de una persona infectada.

El periodo de incubación puede ir de los 10 a los 12 días, y para que se presenten exantemas pueden pasar entre 14 y 18 días después de la exposición.