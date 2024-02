Yucatán, libre de casos de sarampión

Ante el aviso epidemiológico emitido por la Secretaría de Salud para identificar probables casos de sarampión o rubeola, especialistas hicieron un llamado a estar alertas ante la potencial aparición de casos sospechosos de esta enfermedad.

Lo anterior, debido a que en la primera semana de febrero de este año se han notificado 140 casos probables de sarampión o rubéola en el país, hasta el momento sin ser confirmados.

“Hasta ahora no hemos visto casos de sarampión en Yucatán; sin embargo, hay que estar alertas, ya que desde hace muchos años no se han presentado en México, inclusive, médicos que nunca han visto esta enfermedad en su carrera la confunden con rubéola otro padecimiento exántemico (infecciones que tienen como característica principal la presencia de una erupción cutánea), eso dificulta el diagnóstico y retrasa el tratamiento”, comentó en entrevista con Novedades Yucatán, David Canché Durán, médico pediatra.

Indicó que los síntomas más frecuentes son fiebre, conjuntivitis, pesadez de la cabeza, tos y manchas pequeñas con centro blanco o blanco azulado sobre una base eritematosa en la mucosa del vestíbulo de la boca (manchas de Koplik).

Señaló que el sarampión está aumentando en las Américas y recordó que a partir de 2016, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se había prácticamente erradicado desde Canadá hasta la Patagonia (Argentina), pero en 2017 hubo un resurgimiento, principalmente por los grupos antivacunas, que empezaban a tomar como cierto un estudio de un médico que había relacionado la vacuna del sarampión con el autismo.

“Ese fue uno de los principales detonantes que hasta hoy impide que mucha gente se vacune contra el sarampión”, comentó el también maestro en Salud Pública.

Origen y antídoto

Explicó que el sarampión es una enfermedad zoonótica producida por un virus que fue adquirido a través del ganado bovino desde hace más de cinco mil años.

“A partir del año 1863, cuando se creó la primera vacuna y se aplicó a nivel mundial, los casos fueron reduciendo. Antes teníamos cerca de 30 millones de contagios y alrededor de dos millones de muertes anuales, sobre todo en menores de cinco años”, indicó.

“Con la vacuna se erradicó prácticamente en el mundo, alrededor del siglo XXI, en el año 2015 y en 2016 en las Américas. Pero volvimos a tener la alta incidencia en 2017 con más de 80 mil casos y cerca de dos mil muertes en la región.

En México se han reportado casos esporádicos, aunque una de las principales razones por las que no se diagnostica es que muchos médicos nunca han visto un caso de sarampión y lo confunden con rubeola o cualquier enfermedad exantemática”, reiteró Canché Durán.

“Cabe aclarar que el sarampión no es una enfermedad común y corriente, es potencialmente mortal. De hecho el 30% de los niños menores de cinco años que la padecen van a tener alguna complicación grave que puede ser desde encefalitis (inflamación del cerebro) hasta una neumonía por sarampión y esto, puede ocasionar la muerte”, manifestó el especialista.

“Entonces, nos encontramos ante una enfermedad muy grave que está surgiendo nuevamente y se agravó por la falta de cobertura en vacunación durante esos tres últimos años por la pandemia reciente del Covid-19, por ello muchos niños no están cubiertos contra el sarampión, porque la primera dosis se debe aplicar entre los 12 y 15 meses. Se recomienda una dosis de refuerzo antes de los cinco años y los adultos ya no tenemos protección, pues solamente está indicado a vacunarnos en una este en epidemia, que hasta el momento no se ha declarado”, finalizó.