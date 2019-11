Cazadores de talento afinan la “puntería”

Marco Moreno/Mérida

Con 142 niños de seis municipios, en la unidad deportiva “Felipe Carrillo Puerto”, de Motul, se desarrolló la segunda etapa de las academias de iniciación deportiva, las cuales están a cargo de cuatro ex peloteros de Liga Mexicana.

Los jóvenes de los municipios de Tekal de Venegas, Sinanché, Temax, Izamal, Homún y el anfitrión, Motul, fueron vistos por los cazadores de talento.

Said Gutiérrez, Fernando Alejos, Luis Mauricio Suárez, Julio Pérez y el instructor Raúl Ortega trabajaron con los jóvenes deportistas de los municipios cercanos a Motul, con la presencia de sus padres de familia e invitados especiales que asistieron para presenciar esta visoría, la primera de seis que realizará el IDEY junto con la Oficina de la Presidencia de la República para el Desarrollo del Beisbol en México (Probeis) en cuatro fines de semana consecutivos.

La siguiente fecha será el 30 de este mes en los municipios de Tizimín y Valladolid

Said Gutiérrez, ex catcher de Leones de Yucatán y Sultanes de Monterrey estuvo a cargo de los receptores; Luis Mauricio Suárez, ex pelotero de los Tigres de Quintana Roo y Pericos de Puebla, se encargó de los jardineros.

“El Zurdo” Ortega, ex couch de pitcheo de Leones, dio cátedra de lanzamientos y se encargó de los serpentineros; Julio Pérez, primera base de Bravos de León y Fernando Alejos, ex de Pericos de Puebla, Leones de Yucatán y Tigres de Quintana Roo, se encargaron de los jugadores de cuadro.

Carlos Sáenz Castillo, director del Instituto del Deporte acudió para presenciar la capacitación junto con su equipo de trabajo y para ello estuvieron presentes también el alcalde Roger Aguilar Arroyo acompañado por Kelly Sosa Lugo, presidenta del DIF Municipal de Motul.