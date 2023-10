De manteles largos: Cottolengo celebrará su 38 aniversario

Con motivo del 38 aniversario de Cottolengo, el próximo domingo 22 de octubre se llevará a cabo una reunión de ex alumnos, se esperan cerca de 700 personas, de este centro de rehabilitación que presta apoyo a los alcohólicos de Yucatán, otros estados del sureste e incluso de otros países.

En entrevista con Novedades Yucatán, el padre Ignacio Kemp Lozano, director de este centro que ha brindado servicio por cerca de cuatro décadas ininterrumpidamente, dijo que han salvado a más de 9 mil 170 personas, ahora cuentan con 70 residentes, pero tienen capacidad para 100.

“La mentalidad de ellos es que, como no tienen nada que perder qué más da lo que hagan o les hagan, piensan que no valen nada, por ello la gente, tú, yo, todos necesitamos un programa, que nos diga quiérete, ámate, ayúdate, preocúpate por ti, suelta las riendas y déjaselas a Dios, porque Él también ama a esos alcohólicos y drogadictos que tú no puedes ayudar, pero el Señor sí puede”, expuso.

Comentó que este centro es gratuito, no lucra con esta enfermedad, gracias a Dios tienen un buen bienhechor Juan E. Millet Redón, el Patronato y a las Hijas de la Caridad.

“Les tengo una sorpresa a los asistentes, porque quiero mostrarle a la gente la calidad que tienen los alcohólicos que están en recuperación, van a escuchar a 60 muchachos cantando, cuando cumplimos 25 años, me propuse que actuaran en el Foro Cine Colón, muchos me dijeron que era una locura porque nunca se había visto, pero les demostré que sí pueden y dimos un concierto de música, que estuvo abarrotado, porque nunca se había visto”, expresó.

A la una de la tarde habrá una plática de Grupo Al-Anon, a las tres de la tarde el padre Kemp dará una conferencia sobre alcoholismo y al término darán su testimonio dos hijas de alcohólicos, acerca de cómo les afecto esta enfermedad, porque los nacidos de estos enfermos crecen sin la presencia de papá y por otra parte ven una mamá neurótica, por ello es el camino para que los hijos se vuelvan alcohólicos o drogadictos.

“Tú puedes ver aquí cómo llegan las personas y cómo se van superando, van comiendo, duermen bien, ves cómo cambia la persona, son otros, hasta te enamoras de ellos, pero no dejan de ser alcohólicos, por eso una vez que salen de aquí deben continuar con su sesión de AA y las familia acudir a Al-Anon, para que sepan cómo tratarlos y ayudarlos, porque alcohólicos una vez alcohólicos para siempre, como familiar me siento culpable que bebe por mí, la esposa se cuestiona en qué falló para que él beba”, advirtió.

Resaltó que con el programa la esposa aprende a cómo lidiar con él y su enfermedad, le sirve su comida, si quiere come, sino pues no pasa nada, pero los alcohólicos se hacen a las víctimas, son maestros del control, por ello no les gusta que la familia acuda a Al-Anon, porque ya no puede controlar la situación.