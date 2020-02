Alistan 'ejército' para digitalización del censo del Inegi

MÉRIDA, Yucatán.- El próximo 2 de marzo, unos dos mil 800 entrevistadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) recorrerán el Estado para visitar cerca de 800 mil casas, de las cuales unas 650 mil están habitadas, como parte del Censo de Población y Vivienda 2020, que en esta ocasión dispone que las personas que no sean censadas podrán llenar el formato de la entrevista en el sitio web de este organismo público o por teléfono.

De acuerdo con una proyección del Consejo Nacional de Población (Conapo), se estima que para mediados de 2020 Yucatán tendrá alrededor de dos millones 300 mil personas; no obstante, los datos reales se tendrán a finales de año.

Entre las novedades del censo, que se llevará a cabo del 2 al 27 de marzo, y no en un solo día, como en ediciones anteriores, destacan que las encuestas serán levantaran en forma digital, las personas que no sean censadas por cualquier motivo podrán hacerlo por teléfono o vía internet; además, los resultados estarán disponibles en solo nueve meses y no solo por entidad federativa y municipio, sino también por localidad y manzanas urbanas.

Los visitadores realizarán las encuestas casa por casa llevando un dispositivo de cómputo móvil, donde levantarán los datos de forma directa, para mantener la confidencialidad; será la primera vez que se lleve a cabo la captación de la información de manera digital.

Con esta digitalización, en nueve meses se podrán conocer las cifras del censo de población y vivienda, es decir, en diciembre de este año se tendrían los resultados. Cabe señalar que en el último censo, en el año 2010, fue hasta 49 meses después que se pudieron conocer las cifras.