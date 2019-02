Nalleli Calderón/MÉRIDA

Con miras a tener cifras actualizadas de indigentes y personas que piden limosna en el Centro de la ciudad, la Dirección de Desarrollo Social, el DIF municipal y la Policía Municipal de Mérida (PMM) trabajan de manera coordinada en la elaboración de un censo que ayude a conocer la situación de cada uno de estos ciudadanos en situación de calle.

El director de Desarrollo Social, José Luis Martínez Semerena, informó que con el estudio se identificará quiénes son estas personas, de dónde provienen, cuál es su calidad de vida y dónde se ubican, así como las zonas que frecuentan.

Detalló que también se trabaja de manera directa con el albergue temporal nocturno “El Buen Samaritano”, donde se brinda un espacio digno para dormir y alimentarse a unas 20 individuos que se encuentran en situación de indigencia.

“Una vez que se tenga el censo, el siguiente paso, en el que ya hemos avanzado, es entregarles donaciones de bastidores para que en el mismo albergue, los que así lo deseen, puedan empezar a urdir hamacas. Queremos darle herramientas para que no haya pretexto de que como no tienen ingresos, recursos y herramientas no pueden salir adelante”, explicó.

Con base en datos obtenidos del DIF municipal, en 2017 se realizó un estudio en el que se entrevistó a 140 personas, de las cuales 109 se dedicaban a pedir caridad en las calles, y 31 se hallaban en estado de indigencia.

Del total de entrevistados, 129 se encontraban en edades de 18 a 60 años, aproximadamente; los 11 restantes dijeron desconocer su edad.

Asimismo, la encuesta detalló que 75 eran originarios de la ciudad de Mérida, ocho en comisarías, 26 de municipios del interior del Estado, ocho de otros estados del país, y 23 no aportó el dato.

El siguiente paso, luego del urdido de hamacas, dijo, es brindarles apoyo para la comercialización, por tal motivo se incluirán en los consejos de participación ciudadana, así como en las diversas ferias y actividades que realiza el municipio para exhibir sus productos.

“De lo que hemos analizado a la fecha, el 60 por ciento de las personas indigentes y limosneras no cuenta con los recursos suficientes o tuvieron problemas familiares y por eso están en la calle, y el 40 por ciento restante lo hace como parte de su modo de vida”, precisó.

Destacó que se trabajará con aquellos que estén dispuestos a dejar de vivir en esas condiciones para que se reinserten en la sociedad y mejoren su calidad de vida.

Agregó que el censo inició en diciembre del año pasado y todavía no concluye, debido a que la población de quienes se encuentran en esas situaciones es flotante, es decir, un día están y al otro ya se fueron de la ciudad o incluso del Estado.

Por tal motivo, también se trabaja con la Fiscalía General del Estado, específicamente con el área de personas desaparecidas, porque se ha detectado que muchas de las personas que viven en situación de calle tratan de esconderse de sus familias.

“Nosotros creemos que el censo se llevará el primer semestre del año, y una vez que se tenga el resultado se presentará; básicamente tenemos un grupo integrado por personal del Ayuntamiento y de la sociedad civil para realizarlo, así como de la Policía Municipal, que son quienes los ubican y los conocen”, apuntó.