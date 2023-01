MÉRIDA, Yuc.- El Periférico Oriente de Mérida y la carretera a Cancún, durante los últimos años se ha caracterizado por el establecimiento de centros nocturnos y cabarets, pero ahora ya no tendrá más crecimiento este sector, según determinó el pasado miércoles el Cabildo del Ayuntamiento de Kanasín.

Asimismo, dio a conocer que no otorgará nuevas licencias de funcionamiento para la apertura de este tipo de espectáculos.

El alcalde Edwin Bojórquez Ramírez reveló que la administración que encabeza negó a tres empresas los permisos de licencias de uso de suelo para la apertura de los también denominados “giros negros”.

Agregó que los establecimientos que actualmente cuentan con sus papeles en regla, entre los que se encuentran cuatro centros nocturnos grandes en la periferia, están sujetos a vigilancia para que trabajen en la legalidad.

“Todo lo que hoy sea deporte y cultura nos sentamos a platicar, todo lo que sea actos que por muchos años ha caracterizado y manejado a Kanasín con un estigma tan negativo, hoy no tienen cabida”.

La transformación del municipio, siguió, está para hacer canchas deportivas, para invertir en cultura, en obra e infraestructura, pero para los temas en los que se han generalizado cosas negativas de Kanasín, hoy no voy a dar permisos para eso.

Adiós centros nocturnos

En este sentido, Edwin Bojórquez ejemplificó que la entrada principal a Kanasín, sobre la calle 69, durante muchos años fue sede de centros nocturnos, y que actualmente se trabaja para que en esos espacios se dé paso a la apertura de restaurantes familiares.

“Hoy ya no habrá giros negros a la entrada de Kanasín, el acceso al municipio hoy es otro, la prioridad es que la gente esté haciendo deporte, corriendo, que tenga espacios recreativos y ahora no hay cabida para los giros negros en Kanasín”, dijo Bojórquez Ramírez.

“Las acciones que nosotros estamos tomando son las que hoy indican que tú puedes acercarte a hacer tu trámite como cualquier empresa, cualquier persona, se han pedido tres permisos y no lo estamos autorizando, ya no habrá permisos, de hecho, donde estaban los dos centros nocturnos a la entrada de Kanasín hoy ya no están con un espacio funcionando”, detalló.

La idea es, continuó, que en esos sitios haya inversión privada pero de otros sectores; uno de los terrenos está en venta y el objetivo es la apertura de un restaurante, un espacio donde las familias puedan acudir y darle un giro familiar a esa zona.

TE PUEDE INTERESAR:

Arrancan los trabajos para que circule el Ie-Tram en Yucatán; habrá cierre de calles

En hechos diferentes, dos hombres deciden terminar con su vida

Sujetos vinculados a proceso por agresión a gatito en Kanasín