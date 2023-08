Abrirá el público Chichén Viejo el próximo sábado 2 de septiembre

MÉRIDA, Yuc.- Será el próximo sábado 2 de septiembre cuando se abra al público el área de Chichén Itzá Viejo o Serie Inicial dentro de la zona arqueológica de Chichén Itzá.

Esta área es poco conocida por los visitantes y ha sido restaurada en los últimos años como parte de los trabajos del Tren Maya.

El pasado lunes durante la ‘mañanera’ en Palacio Nacional, el director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto Méndez, confirmó la apertura de esta área, desmintiendo rumores sobre conflictos con la familia hotelera encabezada por el empresario Fernando Barbachano, que impedirían que se abra al público.

“Efectivamente, como ya lo hemos anunciado, estamos por abrir una nueva área de la antigua ciudad maya de Chichén Itzá, conocida como Chichén Viejo o serie inicial. Estamos hablando de un centro urbano que precede al que ahora conocemos”, explicó Prieto Méndez

Nuevo acceso

El funcionario detalló que se tendrá que abrir un nuevo acceso al área para evitar conflictos con la familia Barbachano.

“En el caso de la apertura de Chichén Viejo, efectivamente teníamos la intención de poder accesar a través de un predio que está muy cercano a las estructuras de El Caracol y Monjas, al sur de El Castillo. Pero este predio pertenece a la señora Isabel Barbachano”.

“La señora decidió cerrar su predio y, bueno, en algún sentido tiene derecho. Aunque es parte de la zona de monumentos, es propiedad privada. Eso en su momento pues habrá de ser sujeto a una solución estructural”.

“Fui yo personalmente a platicar con ella. Aparentemente habíamos llegado a un acuerdo, pero ella consideró que mejor dejáramos cerrado ese paso; por supuesto que también dejaremos cerrada la posibilidad de acceder desde su hotel a la zona monumental”.

Entonces, cada quien en los predios que tiene en posesión vamos a trabajar, continuó, ya se está habilitando el camino alterno, donde no se toca un solo centímetros de su propiedad, no hay problema, por supuesto que el instituto no favorece ninguna clase de conflictos. Ya cada quien tendrá opinión sobre la conducta de esta familia, respetable, como cualquier ciudadano, cualquier grupo de ciudadanos.

“No vamos a tocar un centímetro de su propiedad. Ella sabrá qué hacer con las tierras que tiene en posesión. Evidentemente ella tiene una serie de limitaciones de uso, porque la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos determina que cualquier actividad que se haga en una zona de monumentos arqueológicos tiene que ser autorizada por el gobierno federal a través del INAH”, finalizó.