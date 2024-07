Más de 300 mil yucatecos han sido víctima de ciberacoso

En Yucatán, durante 2023, de los usuarios de internet de 12 años de edad y más, que son 1 millón 616 mil 472 personas, el 20.7 por ciento (334 mil 609 personas) vivieron alguna situación de ciberacoso.

Este porcentaje ligeramente menor que el promedio nacional que fue de 20.9 por ciento, siendo el grupo más afectados el de 20 a 29 años de edad, de acuerdo con datos del Módulo sobre Ciberacoso (Mociba) 2023, dado a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Este índice presentó una reducción del 7.2 por ciento con respecto a la medición anterior, del año 2022 cuando el porcentaje de usuarios de la red global de información, que se sintieron acosados fue de 27.9 por ciento. Los principales medios de contacto que utilizaron los acosadores son la red social Facebook, la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp y las llamadas de teléfono celular.

El ciberacoso está tipificado en el Código Penal del Estado de Yucatán, en el artículo 243 ter., el cual establece que: “se sancionará con una pena de uno a cuatro años de prisión y de cien a doscientos días de multa, a quien, mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación, hostigue, acose, intimide o amenace a una persona, utilizando medios digitales o cualquier otra tecnología, causando un daño a la dignidad personal, la reputación o la integridad psicológica de la víctima”.

Entre los datos revelados por el Mociba 2023 del Inegi, el 41.6 por ciento de los afectados admitió haber recibido correo basura (spam) o virus para dañar sus equipos o información y el 41.8 por ciento, dijo haber sido contactado por medio de identidades falsas.

El 38.7 por ciento de los que vivieron ciberacoso recibió mensajes ofensivos; 31 por ciento contenido sexual; 30.5 por ciento insinuaciones o propuestas sexuales; 26.3 por ciento provocaciones para reaccionar de forma negativa; 18.6 por ciento llamadas ofensivas; 13.7 por ciento críticas por su apariencia o clase social; 11.2 por ciento fue amenazado con publicar información personal, audios o videos para extorsionarle y el 5.3 por ciento fue amenazado con publicar o vender imágenes o videos de contenido sexual.

El 24.5 por ciento de los afectados reconoció que fueron acosados por conocidos; el 16 por ciento tanto por conocidos como por desconocidos y el 58.5 por ciento sólo por desconocidos. El 61.5 por ciento de los acosadores identificados fueron hombres.

Las principales medidas de seguridad que establecieron las personas acosadas en Yucatán son: instalar o actualizar programas antivirus, cortafuegos o antiespías; bloquear ventanas emergentes del navegador; no publicar mi correo o número telefónico en redes sociales; no ingresar a sitios web inseguros o desconocidos; no abrir ni guardar archivos que envían personas desconocidas y cambiar periódicamente las contraseñas.