Hemos llegado al final de esta serie de artículos para hablar de ciencia que engloba a la mujer del manto conocida como Virgen de Guadalupe. Ya sabemos que para los mexicas era una gran señal, que está vestida del sol pues tiene al Nahui Ollin en su abdomen que significa sol en movimiento; que tiene la luna a sus pies en señal de victoria contra el mal y que posee una corona no visible, de doce estrellas, gracias a las constelaciones que porta. Todo lo anterior obtiene concordancia con el Apocalipsis 12, aunque éste termina con una frase: la mujer gritaba de dolores de trabajo de parto. Adelanto algunas de las conclusiones más increíbles de mi investigación que será presentada a manera de libro en diciembre y donde empleé matemáticas, medicina y antropometría para poder comprobar o rechazar la hipótesis de que la Virgen de Guadalupe está embarazada. Para ello, me era imperante conocer el tamaño del abdomen, que en medicina lo usamos para obtener un aproximado de las semanas de gestación. Pero para poder usar este método, en una figura sin volumen, era indispensable asegurarme que realmente goce de las proporciones humanas, de no ser así, de entrada, sabría que no se trata de una persona, sino de un excelente dibujo pero carente de la belleza que la naturaleza humana otorga.

Desde el punto de vista científico fue sorprendente poder determinar que sí tiene las proporciones y que el bebé que lleva dentro tiene 38 semanas de gestación, es de término y está próximo a nacer. Pero, por si fuera poco, llamó más mi atención que la flor Nahui Ollin, aquella de cuatro pétalos, se encuentra justamente en donde hallaríamos el hombro anterior del bebé, el sitio en donde podemos, los médicos, escuchar el corazón de un bebé de 38 a 40 semanas (casi 9 meses); en pocas palabras, el Nahui Ollin se ubica sobre el corazón del niño que según la tradición católica es Cristo. De esa manera, quien realiza el eclipse no es Ella, sino Él, el bebé que nacería pronto, justamente, según los datos de mi investigación, el 12 de diciembre de 1531, el día de Panquetzalitzli, puesto que, si tomamos los documentos históricos como el Nican Mopohua, Ella aseguraba estar trayendo al hijo de Dios, que venía a que le construyeran un templo para que “dejara la placenta”, diera a luz.

Con lo anterior, podemos concluir que el Apocalipsis 12 podría estar hablando de la mujer del manto y que éste tuvo que ser "pintado" por alguien que conociera PERFECTAMENTE las proporciones humanas, las características de un embarazo, las coordenadas de los volcanes y cerros de México, las declinaciones, coordenadas y rectas ascendentes de las estrellas del 12 de diciembre de 1531 a las 6:45 de la mañana; además, el autor debió conocer muy bien la cultura mexica, sus tradiciones, sus vestiduras, sus sentimientos. ¿Quién habrá sido? Ese es mi objetivo, que usted, creyente o no,genere una respuesta, pues yo ya tengo mi conclusión científica, la cual espero que muy pronto pueda conocer a profundidad en mi nuevo libro "Más allá de su embarazo".