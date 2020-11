Tras cierre de tienda en Mérida, Best Buy remata sus electrónicos y productos hasta en 10 pesos

MÉRIDA.- La famosa tienda de electrónicos Best Buy ha cerrado sus puertas en Mérida, y en varias ciudades de México. Ahora para liquidar todo su inventario ha iniciado un “remate” de sus productos con diferentes ofertas para que sus clientes hagan una última compra antes de despedirse.

Es por eso que en la liquidación se pueden apreciar ofertas de hasta el 60 por ciento de descuento e incluso más, por lo que si tu estás en busca de un artículo electrónico podrías aprovechar este momento.

Recodemos que el pasado 24 de este mes, la reconocida cadena especializados en tecnología, Best Buy, anunció el cierre de sus 49 sucursales en México, incluida la de Yucatán.

En su comunicado señaló que “a pesar de este trabajo extraordinario, los efectos de la pandemia han sido muy profundos y no nos es viable mantener nuestro negocio en México. Por lo tanto, no me queda más que agradecer de todo corazón a los colaboradores y socios comerciales que fueron parte de esta aventura durante casi 13 años”.

Cierra Best Buy en Mérida

De sus 49 sucursales en el país, ocho ya han sido cerradas y entre ellas se encuentra la de Mérida, la cual estaba ubicada en la Plaza Uptown, muy cerca de la zona de Altabrisa.

Su enorme local ahora luce vacío y desde hace unos días sus colaboradores dejaron de presentarse.

A la capital yucateca esta cadena llegó en junio de 2017 ofreciendo más de 25 mil productos, en su mayoría tecnológicos

El día de su inauguración se pudo apreciar numerosa cantidad de clientes que incluso formaron varias filas para ingresar y ver la oferta comercial de esta cadena.

Best Buy es considerada una de las compañías más importantes en la venta especializada de productos electrónicos y opera además de México, en Estados Unidos, China y Canadá. En ella se podían conseguir desde teléfonos inteligentes, computadoras, cámaras, hasta instrumentos musicales y drones, entre otros.

Liquidación en la página de Best Buy

Ahora, tras el anuncio del cierre de sus operaciones en México, Best Buy comenzó a liquidar a través de su página de internet todo su inventario, lo llamativo es que ofrece descuentos de hasta el 60% de descuento.

La página de esta cadena tiene ofertas de hasta 900 pesos en relojes deportivos; audífonos, accesorios para celulares y demás artículos, se pueden observar desde 10 pesos.

A pesar de su cierre, la empresa ha reiterado que su página oficial seguirá operando hasta agotar existencias, remarcando que los clientes que compren a través de este método recibirán sus productos como es debido.

