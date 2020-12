Yucatán: Crisis provoca el cierre de más de 200 micronegocios del Centro de Mérida

MÉRIDA, Yucatán.- Locatarios de mercados y plazas comerciales del Centro Histórico de Mérida no pudieron reactivarse en este cierre de año, se estima que unos 260 micronegocios cerraron en el primer cuadro de la ciudad.

Los principales giros que bajaron cortinas definitivamente son de electrónica, accesorios para celulares, computación, zapatos y ropa.

El pasado martes se formalizó el cierre de la Plaza de la Tecnología, un centro comercial que albergaba 160 locales dedicados principalmente a la venta de productos electrónicos, materiales y equipos y amenidades tecnológicas, y también a fomentar videojuegos y artículos para jóvenes.

El dirigente de la Coalición de Mercados, Pedro Chiquini Cutz, señaló que en los mercados de la ciudad unos 100 locales ya no abrieron este diciembre debido a que sus propietarios no tuvieron recursos para empezar de nuevo en sus micronegocios.

Añadió que los locatarios que actualmente se encuentran operando no están registrando las ventas que tenían antes de la pandemia de coronavirus, ni tampoco lo estimado para este mes.

“Muchos locatarios ya no pudieron abrir de nuevo en los dos mercados de la ciudad, no abrieron porque están quebrados, ya no tuvieron dinero para invertir en la reactivación de sus negocios”, apuntó.

Cierre de la Plaza de la Tecnología

Uno de los dueños de locales de Plaza de la Tecnología, Gonzalo Estrada Muñoz, dijo que el martes pasado fue el último día de actividades de ese centro comercial.

Distribuidor de juegos electrónicos de mesa y equipos para producción electrónica, videos y revistas juveniles, Gonzalo manifestó que, les notificaron que la plaza cerraría en diciembre y fue preciso agilizar la salida de las mercancías y pantallas de videojuegos que tenía para las “batallas” que realizaban los jóvenes que acudían.

El entrevistado destacó que la administración les notificó que el 15 de diciembre cerraría la plaza, lo que motivó a preparar su salida del recinto y procurar otro espacio para continuar la venta de materiales, suministros electrónicos y juegos.